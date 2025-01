YouTubers doen iets onverwachts om geld te verdienen met AI

Er wordt bovendien verschil gemaakt tussen typen video’s. Is een video in 4K gemaakt, dan krijg je daar doorgaans meer geld voor dan wanneer je een slechtere kwaliteit hebt. Ook drones en 3D-animaties schijnen het goed te doen. Je kunt er 1 tot 2 euro mee verdienen per minuut aan videomateriaal.

Video’s die dus worden gebruikt om AI mee te trainen, waarmee weer generatieve video’s kunnen worden gemaakt. Het is waarschijnlijk geen enorm grote nieuwe manier om geld te verdienen, want dit zal maar even duren. Als de videogenerators met AI immers eenmaal goed genoeg zijn, dan is dat extra trainingsmateriaal waarschijnlijk niet nodig.

Snel geld voor YouTubers

Tegelijkertijd is het heel dubbel. Het is nu makkelijk geld voor videomakers, maar tegelijkertijd werken ze hier wel aan hun eigen ondergang, denken sommigen. De generatieve AI zou het immers zomaar kunnen gaan overnemen van de YouTubers. Aan de andere kant zal dat zo’n vaart ook weer niet lopen. De AI-persoonlijkheid van de Nederlandse Kwebbelkop werd bijvoorbeeld helemaal niet zo goed bekeken als de authentieke video’s van Kwebbelkop zelf. Het is waarschijnlijk erg afhankelijk van het type video en in hoeverre de video leunt op persoonlijkheden.

Overigens mogen AI-bedrijven ook weer niet alles doen met de beelden die ze ontvangen. Vaak wordt gewaarborgd dat de AI-bedrijven geen content online mogen zetten van de YouTubers: het mag echt alleen voor training worden gebruikt.