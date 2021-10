Interview met DJ Sam Feldt tijdens TNW 2021 editie

DC blogger-vlogger Patrick Petersen interviewt Sam Feldt tijdens de TNW 2021 editie. Deze hybride editie van The Next Web vond in het ‘Taets Art and Event Park’ in Amsterdam plaats.

Sam Feldt

Sam Feldt (Boxtel, 1993) is geboren als Sammy Renders en begon na zijn studie aan de Avans Hogeschool een succesvolle carrière als dj en producer.

Tijdens de 2021 editie van The Next Web was Sam Feldt een van de panelgasten die spraken over de ontwikkeling van engaging content en de soms dubieuze rol van de grote social media platformen, zoals Facebook en Snapchat. Die met hun algoritmes keuzes bepalen, maar vooral het organisch verkeer in de weg zitten.

Interview Sam Feldt

Feldt reist niet alleen de wereld rond als dj, maar is ook een talentvol contentmarketeer die zich uitgesproken bezig houdt met een eigen contentplatform waar hij talent helpt engaging content te maken om betrokken internetbezoekers te krijgen op een eerlijke manier.