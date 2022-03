​Dit is Vanced en waarom Google het verbiedt

YouTube wordt er de laatste tijd niet aantrekkelijker op: vroeger keek je dertig seconden naar een reclame (die je na 10 seconden al kon skippen), maar tegenwoordig kijk je soms minutenlang naar meerdere reclamevideo’s voordat je de video die je wel wil kijken te zien krijgt. Alles om mensen maar te laten betalen voor het platform. Er is echter ook een andere oplossing: Vanced. Hoewel, waarschijnlijk kunnen we beter spreken over: was.

Geen wonder dus dat Google , de eigenaar van YouTube, dat niet zo waardeerde. Google stuurde de makers van Vanced dan ook een brief waarin het ze dwingt om de app niet langer te verspreiden en te ontwikkelen. Alle referenties naar YouTube moesten worden verwijderd, het logo was ook te veel lijkend op dat van YouTube en alle linkjes naar YouTube-producten moesten eruit. Dat betekent voor Vanced hetzelfde als helemaal stoppen, aangezien het juist een voor YouTube gebouwde tool was.

Nu is het offline gehaald, dus je kunt Vanced niet meer vinden in de Google Play-store. De makers van Vanced zeggen dat ze om ‘wettelijke redenen’ hun harde werk offline moeten halen. Als je de app al hebt, dan blijft hij wel werken, maar let op: er komen geen updates meer voor uit. Het was een kwestie van afwachten tot dit gebeurde, want Google staat erom bekend vrij streng te zijn als het gaat om manieren om het abonnementsgeld van YouTube te omzeilen. Er waren diverse bots binnen chatprogramma Discord die eerder al het veld moesten ruimen, zeker toen YouTube zelf integraties binnen Discord startte.

Google's cashcow

Natuurlijk wil Google geld verdienen en YouTube met al zijn advertenties is één van de grootste cashcows van Google. Geen wonder dus dat het niet wil dat je de melk elders haalt. Tegelijkertijd is de frustratie van de vercommercialisering van YouTube groot. Bovendien is een premium-abonnement ook niet heel goedkoop: voor 6,99 euro per maand is er Lite. Dit is zonder advertenties, maar offine opslaan is niet mogelijk en afspelen in de achtergrond kan niet. Wil je dat er allebei wel bij, dan ben je al 11,99 euro kwijt in de maand.

Vanced was dan een prettige uitweg, maar tegelijkertijd eentje die niet helemaal eerlijk is tegenover de creators op YouTube. Er is dus ook vanuit persoonlijker oogpunt te zeggen dat het terecht is dat Vanced offline wordt gehaald, maar YouTube mag wel tegelijkertijd een toontje lager zingen als het gaat om de veelheid aan commercials op het platform voor de ‘gratis’ gebruikers.