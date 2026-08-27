Als propositiemanager bij de KB nationale bibliotheek onderzoek en ontwikkel je welke diensten wij als bibliotheek kunnen leveren vanuit het perspectief van de gebruiker. Een unieke kans voor jou om als ondernemende propositiemanager een cruciale bijdrage te leveren aan Nederlands erfgoed, binnen een bibliotheek die zich klaar maakt voor de toekomst.

Over de KB nationale bibliotheek

De KB, de nationale bibliotheek van Nederland sinds 1798, staat steeds meer in de maatschappelijke schijnwerpers. Samen met meer dan 600 collega’s en met onze netwerkpartners zetten we ons in om Nederland elke dag slimmer, vaardiger en creatiever te maken. Wij maken toegankelijk wat er in, maar ook over Nederland is geschreven, fysiek en digitaal. En streven met elkaar naar een samenleving waarin iedereen volwaardig mee kan doen.

Wat ga je doen?

Als propositiemanager ben je verantwoordelijk voor het ontwikkelen en optimaliseren van proposities die bijdragen aan onze maatschappelijke opgaven, vanuit de behoeften van verschillende doelgroepen. Je kunt denken aan leesbevordering, digitale inclusie of toegang tot digitaal erfgoed. Je verkent kansen, valideert richtingen en brengt focus aan waarin je continu toetst, leert en bijstuurt, onder andere via design thinking-methodieken. Jij bent verantwoordelijk voor het proces, de inhoud, het creëren van draagvlak en je zorgt voor een plan van aanpak voor de implementatie. Hoe ziet dat er in de praktijk uit?

Je identificeert kansen op basis van beleid, strategieën, data, marktanalyses en doelgroepinzichten en vertaalt deze naar concrete proposities.

Je valideert de aannames met doelgroepen om je keuzes te onderbouwen. Daarbij werk je nauw samen met interne stakeholders en stuur je waar nodig externe onderzoeksbureaus aan.

Voor elke propositie stel je een onderbouwde businesscase op en zorg je voor een heldere vertaling naar realisatie en implementatie.

“Je ontwerpt voor hoe mensen zijn, niet voor wie je wilt dat ze zijn.”

Wat breng je mee?

Je hebt als propositiemanager een scherpe blik op waardecreatie voor de gebruiker en samenwerking in multidisciplinaire teams. Je combineert analytisch vermogen met creativiteit en weet ideeën snel tastbaar te maken. Vanuit de afdeling Marketing & Diensten draag je bij aan de positionering en strategische doorontwikkeling van digitale diensten zoals Delpher, de online Bibliotheek en KB.nl . Ook werken we aan verschillende educatieve programma’s, onder andere op het gebied van lezen en digitale geletterdheid voor alle Nederlanders. Wat is voor ons belangrijk in deze rol?

Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring, (deels) als propositiemanager of in een vergelijkbare rol, met focus op design thinking of service design.

Je hebt gewerkt binnen een middelgrote tot grote organisatie, of vanuit een bureau met complexe opdrachtgevers.

Je bent gewend om verschillende soorten trajecten te begeleiden: van verkenning tot validatie.

Je bent resultaatgericht en besluitvaardig; je durft keuzes te maken en richting te bepalen aan de hand van goed onderbouwde businesscases.

Je hebt affiniteit met onderzoek, design en UX voor concrete en testbare proposities.

Je bent organisatiesensitief en sterk in stakeholdermanagement.

Gedragscode van de KB | de nationale bibliotheek: Samen zorgen we voor een prettige, veilige en inclusieve werkomgeving. Bij de KB, maar ook in ons netwerk. Waar je jezelf kan zijn, jezelf mag uitspreken en iedereen met respect wordt behandeld. En waar je op een fijne manier je werk kunt doen en bij kunt dragen aan de doelen van de KB.

Waar kan jij op rekenen?

Als je kiest voor de KB, dan kies je ook voor uitstekende arbeidsvoorwaarden. Denk bijvoorbeeld aan:

Een bruto maandsalaris tussen € 4885,- en € 6722,- (schaal 11) met een contract voor 1 jaar. Een vast dienstverband na dit jaar is onze intentie, waarover we je goed zullen informeren.

Een zeer goede werk-privébalans. Zo heb je 42 vrije dagen en praten we graag met je over flexibele werktijden.

De mogelijkheid om hybride te werken.

100% vergoeding van jouw OV-reiskosten.

Pensioenopbouw via pensioenfonds ABP , waarbij de KB 70% van de premie betaalt.

, waarbij de KB 70% van de premie betaalt. Een dertiende maand (8,33%).

Alle mogelijkheden om je verder te ontwikkelen binnen het vakgebied.

En veel sociale activiteiten binnen de KB, zoals het jaarlijkse KB-feest, debatavonden, symposia en borrels.

meer over onze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden. Deze arbeidsvoorwaarden gelden voor een fulltime dienstverband van 40 uur per week. Voor deze vacature is een dienstverband voor 32-40 uur per week aan de orde. Lees op www.kb.nl/organisatie/vacatures-en-stages/uitstekende-arbeidsvoorwaarden meer over onze uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden.

Hoe solliciteer ik naar deze vacature?

Kom bijdragen aan onze innovatie! We kijken ernaar uit om jouw cv en motivatie te ontvangen via het sollicitatieformulier op de website. Als je vragen hebt, kun je deze stellen aan Frouke Röben via [email protected] . Omdat wij veel e-mails ontvangen over vacatures, raden we je aan toch te solliciteren via de website, ook al heb je nog enkele vragen. Op die manier kun je voor de sluitingsdatum nog solliciteren. CV’s ontvangen na de sluitingsdatum en/of via mail kunnen wij mogelijk niet meer in behandeling nemen.