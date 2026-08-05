Vacature: word Digital Marketeer (32-36 uur) bij De Hersenstichting

Wil jij jouw brein inzetten voor een mooi maatschappelijk doel? Lees dan vooral even verder.

Je hebt de Hersenstichting misschien al eens voorbij zien komen in de media: onze berichten over wandelapp Ommetje, onze experts aan het woord over thema’s zoals slaap of beweging en onze collega’s die trots iets vertellen over baanbrekende onderzoeksresultaten. Met als belangrijkste doel: een samenleving waarin hersenaandoeningen het leven niet beperken. En jij kunt daarbij impact maken!

Wij bouwen aan een samenleving waarin hersenaandoeningen het leven niet beperken. De Hersenstichting financiert en realiseert oplossingen die het verschil maken. Elk project brengt ons dichter bij gezonde hersenen, betere behandelingen en een samenleving waarin iedereen kan meedoen. We brengen mensen en organisaties bij elkaar: uit de samenleving, het bedrijfsleven, de wetenschap en het hersenwerkveld. We luisteren naar wat verschillende doelgroepen nodig hebben en spelen daarop in. We maken onderzoek en samenwerking mogelijk, delen kennis en blijven meebewegen met een samenleving die continu verandert. Zo zorgen we ervoor dat het belang van gezonde hersenen wordt gezien, erkend en steeds opnieuw onder de aandacht komt.

Jouw belangrijkste verantwoordelijkheden

Als Digital Marketeer ben je verantwoordelijk voor de online groei van ons merk. Je beheert onze marketingkanalen, optimaliseert campagnes en analyseert de resultaten om continu te verbeteren.Jij…

plant, coördineert en optimaliseert onze digital campagnes;

bent verantwoordelijk voor onze always on campagnes binnen Meta en YouTube en beheert, optimaliseert en evalueert deze zelfstandig;

coördineert de benodigde content voor de digitale campagnes samen met het contentteam;

adviseert m.b.t. landingspagina’s, e-mailnieuwsbrieven en formulieren die eventueel nodig zijn voor de campagnes en werkt hiervoor nauw samen met het marketing automation team;

bent verantwoordelijk voor de SEA-strategie en -prestaties in samenwerking met ons externe bureau.

Wat breng je mee?

En je…

hebt minimaal hbo-werk- en -denkniveau en een afgeronde hbo- of wo-opleiding in de richting van Marketing, Communicatie of Commerciële Economie;

hebt 2 tot 4 jaar werkervaring in een digital marketingteam;

bent analytisch, creatief, leergierig en hebt een sterk ontwikkeld cijfermatig inzicht en analytisch vermogen;

bent niet alleen communicatief vaardig, maar ook ondernemend en enthousiast;

bent daadkrachtig; je test, leert en optimaliseert en je ziet én grijpt direct kansen om onze online groei te versnellen;

bent een verbinder: je verbindt online kanalen met elkaar tot één vloeiende klantreis. Daarnaast zorg je voor een sterke interne connectie: je haalt input op bij relevante stakeholders om marketingcampagnes nóg relevanter te maken;

bent betrokken: je kijkt verder dan alleen de cijfers, hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel en wil écht impact maken met betekenisvolle marketing.

Wat kun je van ons verwachten?

Dé kans om met jouw ervaring en talenten een waardevolle bijdrage te leveren aan een maatschappelijk relevant doel.

Een afwisselende, uitdagende en zelfstandige functie binnen een groeiende organisatie.

De ruimte om jezelf te blijven ontwikkelen en ontplooien met onze eigen Hersenstichting Academy.

Een hersengezondheidsbudget en een leasefietsregeling om te werken aan je eigen hersengezondheid.

Ruim voldoende vakantiedagen en de mogelijkheid om een nationale feestdag naar keuze in te ruilen voor een andere feestdag.

De Hersenstichting heeft een eigen arbeidsvoorwaardenregeling met een ruim aantal vakantiedagen en een Persoonlijk Levensfase Budget.

Inspirerende organisatiedagen samen met je collega’s.

En tot slot een aantrekkelijk salaris dat past bij onze doelstellingen. Voor deze functie ligt het salaris, afhankelijk van relevante werkervaring, tussen de € 3.538,77 en maximaal € 5.271,22 bruto per maand, exclusief 8% vakantietoeslag en 1% eindejaarsuitkering, voor een 36-urige werkweek.

Interesse?

Wil jij samen met ons het verschil maken? Dan maken we graag kennis met je! Laat ons weten waarom je bij ons wilt werken. Jouw sollicitatie kun je tot en met 18 augustus 2026 sturen aan Mariska van den Berg, HR-adviseur via [email protected] o.v.v. ‘vacature digital marketeer’.

De procedure

We houden altijd twee gespreksrondes, zodat je met meerdere collega’s kunt kennismaken. De eerste gesprekken vinden plaats in week 36/37. Indien een goede kandidaat zich vroeg in de procedure aanmeldt, zullen we de wervingsprocedure versnellen.

Vragen naar aanleiding van deze vacature? Neem contact op met Suzanne Ras, digital marketeer, via [email protected] of telefonisch via tel. 06-16479512.

Meer informatie over ons: www.hersenstichting.nl/over-ons/.

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures wordt niet op prijs gesteld.