Google is op zoek naar een vlogger met 'levenservaring'

‘We zien bijvoorbeeld dat het gebruik van spraaktechnologie een positieve impact kan hebben op het dagelijks leven van 65-plussers, het biedt vermaak en een groter gevoel van veiligheid.’, aldus Jasper van Laanen van Google. ‘Sinds corona speelt ook videobellen een grotere rol in het verbinden van families en vrienden als dat fysiek niet mogelijk is.’ Met de vlogger willen we de oudere generatie inspireren en praktische tips bieden voor het gebruik van nieuwe technologie.’

Voor jongere generaties is de rol van technologie in het dagelijks leven vanzelfsprekend. Dit geldt niet altijd voor de oudere generatie, terwijl het gebruik van technologie het leven ook voor hen makkelijker en leuker kan maken.

Google neemt dit initiatief naar aanleiding van een onderzoek van ouderenorganisatie ANBO, waaruit is gebleken dat deze generatie enthousiast is over het gebruik van nieuwe technologie, maar vaak niet goed weet waar te beginnen. Met de vlogger wil Google 65-plussers praktische tips bieden voor het gebruik van deze technologie. Geïnteresseerden kunnen een korte video insturen om zichzelf kandidaat te stellen voor de functie.

Google heeft dit weekend een opvallende vacature geplaatst. Het bedrijf is op zoek naar een vlogger in spé met bij voorkeur 65 jaar aan levenservaring die staat te springen om avonturen te beleven en deze vast te leggen in een eigen vlog op YouTube .

Vlogger in de dop



De vlogger in de dop wordt ingewerkt door een bekende Nederlandse vlogger. Daarna volgen nog meer ervaringen die in een eigen vlog-serie worden vastgelegd. In de vacaturetekst worden activiteiten benoemd als het fotograferen van een wilde vossenfamilie onder leiding van een bekende natuurfotograaf, racen met een bekende autocoureur of salsadansen met een van de beste choreografen van Nederland.

De vacature is onderdeel van een campagne om 65-plussers aan te spreken met de producten en diensten van Google. In de vlogs laat de 65+ vlogger deze doelgroep het gemak van de producten en diensten van Google zien door de ogen van een leeftijdsgenoot. Nadat er een geschikte kandidaat gevonden is zullen de vlogs verschijnen op het YouTube-kanaal van Google Nederland. Naar verwachting verschijnt de eerste vlog dit najaar.

Geïnteresseerd in deze vacatiure, of meer weten? Alle verdere informatie is hier te vinden.

