Waarom ze tien jaar later opnieuw gaan zoeken naar MH370

Een Texaans bedrijf beweert nieuw bewijs te hebben over wat er met MH70 is gebeurd. Een vliegtuig dat 239 mensen aan boord had en in 2014 nooit op zijn bestemming aankwam. Kunnen de Texanen het verschil maken en eindelijk antwoord geven op de vele vragen die er zijn?

Het wrak van MH370

Het was een vlucht van Malaysian Airlines die over de Zuid-Chinese zee vloog en na 38 minuten verdween. Vreemd, want het vliegtuig ging een heel standaard route van Kuala Lumpur naar Peking. Het is nu tien jaar geleden dat het Maleise vliegtuig MH370 van de radar verdween. Het is voor zover bekend niet gecrasht, niet geland en er gaan allerlei wilde verhalen rond over wat er kan zijn gebeurd. Er is ook nooit echt een wrak gevonden.

Er wordt door veel mensen gedacht dat het vliegtuig in de oceaan is gestort, maar er zijn mensen die denken dat het vliegtuig en de passagiers ergens op een geheime locatie zijn geland. Bizarre verhalen, waar je onder andere meer van hoort in de Netflix-docu MH370: The Plane That Disappeared. Vooral dat mobiele telefoons van passagiers nog even aan zouden zijn geweest is een vreemd gegeven.