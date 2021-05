​Waarom Gorilla Glass zo belangrijk is voor smartphones

Apple heeft weer 45 miljoen dollar geïnvesteerd in Corning, de maker van Gorilla Glass. Het is een flink bedrag dat bovendien de geruchten rondom een buigbare iPhone nog harder door de gangen laat gonsten. Wat is Gorilla Glass eigenlijk en waarom is het zo belangrijk voor smartphones?



Gorilla Glass

Apple doet de investering omdat het graag wil zorgen dat Corning groter wordt in de Verenigde Staten en zodat research en development bij het bedrijf wordt doorgezet om nieuwe technologieën te creëren. Zo kunnen apparaten hopelijk nog langer meegaan. Corning werkt veelvuldig samen met Apple: het levert het glas aan voor de iPhone, iPad en Apple Watch. Denk bijvoorbeeld ook aan het Ceramic Shield van iPhone 12, dat volgens Apple sterker is dan welk smartphoneglas dan ook.

Kortom, Gorilla Glass is zeer stevig glas dat wordt gebruikt in vooral smartphones. Er is maar één bedrijf dat Gorilla Glass maakt en dat is Corning. Inmiddels zijn we beland bij de zevende generatie Gorilla Glass, want het bedrijf blijft -mede dankzij royale investeringen van zijn klanten- innoveren. Gorilla Glass is niet alleen sterk, het is ook licht en dun, zodat een smartphone niet in een keer veel zwaarder of lomper wordt.