Alicia Framis is verliefd. Haar man is echter geen man van vlees en bloed, het is AIlex, een hologram. De Spaanse artiest is van plan om als eerste vrouw ter wereld met een hologram te trouwen, en dit huwelijk wordt deze zomer in Nederland voltrokken.

The First Woman to Marry a Hologram

Alicia doet het dan ook niet zomaar, de 57-jarige is performance artist en The First Woman to Marry a Hologram is dan ook een hedendaags kunstwerk dat deze zomer te zien is in het Boijmans Van Beuningen. In El Pais zegt ze op de vraag hoe haar vriend is: “Een volwassen mannelijke hologram met een enigszins complexe logistiek.” AIlex is gemaakt met holografie, waarbij er een driedimensionaal beeld ontstaat met behulp van laserstralen die elkaar raken.

AIlex is een soort ‘samenvatting’ van de vrienden en familie van Alicia. Ze heeft al eerder zoiets gedaan, maar dan met een paspop: in 1996 leefde ze samen met deze pop, die Pierre heet. Het idee is dat ze met haar hologramhuwelijk een kijkje wil geven in de toekomst. Hoe leeft een vrouw met AI die gewoon beschikbaar is in onze maatschappij? Framis denkt wel dat AI de lat hoger legt in de zoektocht naar een partner, omdat ze overal mee kunnen helpen: ze zijn intelligent, je kunt leuk met ze praten en ze kunnen helpen met je financiën. Alleen affectie is lastig: de menselijke aanraking kunnen ze niet vervangen.

Levensverzekering én hypotheek

Samen met Rabobank Art Collection wil Framis ook nog kijken of het mogelijk is om een levensverzekering op een hologram te nemen. Ook wil ze een hypotheek voor een huis waarbij de hologram makkelijk overal kan worden geprojecteerd.