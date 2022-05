Vliegtuigonderhoud verbeteren met AI

Het onderhoud van vliegtuigen is, dat zal iedereen begrijpen, extreem belangrijk. Hoewel straalmotoren gezien worden als een van de meest ‘eenvoudige’ en betrouwbare aandrijvingen, bestaat een gemiddeld vliegtuig uit honderdduizenden onderdelen die allemaal te allen tijde optimaal moeten blijven presteren. Onderhoud is dus niet iets om op te bezuinigen. Daarbij komt dat het rendement van een vliegtuig voor een groot deel afhankelijk is van de ‘airtime’. Een kist die aan de grond, of in de hangaar, staat, kost alleen maar geld. Kortom, het onderhoud moet niet alleen secuur en betrouwbaar zijn, maar ook zowel tijds- als kostenefficiënt.

AI onderhoudsplanning voor vliegtuigen

Een aantal Europese Universiteiten doen momenteel onderzoek naar het inzetten van kunstmatige intelligentie (AI) om het onderhoud van vliegtuigvloten slimmer en efficiënter te maken. Met behulp van AI zijn ze er in theorie al in geslaagd om nauwkeurig te voorspellen welke onderdelen wanneer onderhoud nodig hebben. Die voorspellingen worden vervolgens gebruikt voor de ontwikkeling van een onderhoudsplanning.

De onderzoekers, zo steltprojectleider Bruno Santos, hebben modellen ontwikkeld voor het complete onderhoudsproces van verschillende vliegtuigtypes. Die modellen kunnen in de toekomst gebruikt worden om het onderhoudsplan voor vliegtuigen een stuk efficiënter en beter te maken. Denk daarbij aan het op de juiste momenten vervangen van onderdelen die het eind van hun levensduur benaderen. En niet, zoals dat nu nog gebeurd, op basis van handmatig ontwikkelde voorspelmodellen.

Door AI in te zetten, gevoed met de praktijkdata van tientallen, en misschien honderden, vergelijkbare toestellen, kan veel nauwkeuriger voorspeld worden wanneer bepaalde onderdelen of (vlucht)systemen onderhouden en/of vervangen moeten worden. Dat voorkomt niet alleen onnodige stilstand van de toestellen, het zorgt ook voor minder verspilling van onderdelen en resources.

“Met onze geïntegreerde ReMAP-aanpak hebben we een belangrijke bijdrage geleverd om conditie-gestuurd onderhoud optimaal toe te kunnen passen in de commerciële luchtvaartindustrie. Verder hebben we een open IT-platform ontwikkeld waarmee AI-ontwikkelaars hun prognoses of planningsalgoritmen met een paar klikken kunnen laten draaien op basis van werkelijke operationele gegevens. Dit bevordert de ontwikkeling van innovatieve oplossingen van derden, om van onderhoud met vaste tijdsintervallen snel te gaan naar een echt adaptieve, conditie-gebaseerde onderhoudsbenadering in het gereguleerde luchtvaartdomein”, vertelt Santos.