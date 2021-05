Slimme schoen waarschuwt blinden en slechtzienden voor obstakels

Een aantal knappe koppen van de universiteit van Graz, in Oostenrijk, hebben een hulpmiddel ontwikkeld dat, gekoppeld aan een schoen, blinden en slechtzienden kan waarschuwen voor obstakels die op hun pad liggen. De InnoMake is uitgerust met ultrasone sensoren die de obstakels detecteren en de drager van de schoen via geluid, licht of trillingen waarschuwt.

Slimme ultrasone sensoren

De sensoren zijn via bluetooth ook gekoppeld aan de bijbehorende smartphone app. Behalve dat de drager daarmee ook via zijn smartphone voor obstakels gewaarschuwd kan worden, kunnen de sensoren ook via de app bediend worden. Bijvoorbeeld om de wijze van waarschuwen te selecteren (licht, trillingen of geluid), het instellen van de afstand waarbinnen voor objecten gewaarschuwd moet worden of om te bepalen waar de schoenen zich bevinden voordat je ze aantrekt.

Voor de ontwikkeling van de InnoMake sensoren is veel onderzoek gedaan naar looppatronen en de wijze waarop bepaalde obstakels, zoals trappen, afstapjes, en palen, op de weg gedetecteerd kunnen worden. Op basis van die onderzoeken zijn slimme algoritmes ontwikkeld die ervoor zorgen dat de sensoren optimaal kunnen functioneren.