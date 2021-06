​RIP Google Measure: niet meer meten in augmented reality

Androidwebsite AndroidPolice spotte dat de app niet meer in de Play Store te vinden was. Tenminste: niet als je de app gebruikte om te zoeken. Had je een directe link naar de applicatie, dan zie je slecht nieuws staan in de omschrijving: “Deze app is niet langer ondersteund en wordt niet geüpdate. Gebruikers die de app eerder hebben geïnstalleerd kunnen hem blijven gebruiken op compatibele toestellen.”

Er ligt binnenkort een nieuw slachtoffer op het bekende Google Cemetary , want meetapp Google Measure verdwijnt. Deze app laat je in augmented reality dingen opmeten, zoals bijvoorbeeld ook een iPhone dat doet met de Meten-app. Dit is hoe het zit met Google Measure.

Google Measure

Google heeft dus niet een officieel statement naar buiten gebracht over Measure, dus waarom de app verdwijnt is slechts gissen. Gaat het op in een andere app, zoals Lens? We kunnen er op dit moment weinig over zeggen. Het is in ieder geval wel een gemis op Android-telefoons, want Measure werkte als een trein. Je kon er bijvoorbeeld je kind mee opmeten. Je kon die als het ware zien zoals je ze ook ziet in de camera-app, maar dan krijg je er tools bij zodat je kunt meten hoe lang ze precies zijn.

Hoewel je kind met Measure opmeten waarschijnlijk vooral voor de fun is, was het echter niet aan te raden om je keuken ermee op te meten om vervolgens bij de keukenboer een nieuw exemplaar uit te zoeken. Hoewel Measure goed kan inschatten wat de afstand is, was het nooit helemaal accuraat genoeg voor meubels. Hij zat er soms dik een centimeter naast en als je net een keukenblad hebt laten zagen, dan plak je die er nu eenmaal niet zo makkelijk bij. Zeker als het een vrij lang stuk was, dan had Measure moeite om accuraat te blijven.