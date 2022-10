​Prometheus biedt een kijkje in de wereld van grote developers

Er zijn heel veel stereotyperingen van ontwikkelaars, maar natuurlijk klopt dat zeker niet allemaal. De nieuwe film Prometheus is gearriveerd om je beeld weer even wat te veranderen want hierin komen diverse grote ontwikkelaars voorbij die vertellen over het project Prometheus.





Prometheus De documentaire is een samenwerking tussen Honeypot, Cloud Native Computing Foundation, Chronosphere, Google en Red Hat. De bedoeling is om de diversiteit binnen ontwikkelaars en projecten te laten zien, waaronder van apps die we dagelijks gebruiken. Hoe gaan ze te werk en hoe voelen zich daarbij? Alles draait daarin om Prometheus. Niet die film van Ridley Scott over wispelturige aliens, maar een open source-systeem dat van grote invloed is. Prometheus is een van de snelst groeiende open source-frameworks ter wereld. De documentaire draait dan ook om dit framework: van de ontwikkeling tot de acceptatie en uiteindelijk zelfs de omarming van dit project. Prometheus helpt bij het monitoren van applicaties (in e-commerce, databases en meer). Het toffe is dat in deze docu ook daadwerkelijk de mensen aan het woord laat die erbij waren, waardoor een heel authentiek beeld ontstaat van hoe Prometheus uiteindelijk kon groeien tot iets dat werd opgepakt door honderdduizenden ontwikkelaars.

Docu over ontwikkelaars

Er komen niet alleen ontwikkelaars aan het woord, maar ook ingenieurs en leidinggevenden. Al deze verhalen bij elkaar -soms zelfs wilde verhalen- vormen een docu die gratis beschikbaar is voor iedereen om te zien. De film is vanaf aanstaande nacht hier te bekijken, op het YouTube-kanaal van ontwikkelaarsplatform Honeypot, waar meer interessante video’s te vinden zijn over de IT-wereld. Prometheus start in 2012 als een team van ingenieurs bij SoundCloud een open source monitoringsysteem maakt om systeemstoringen en -uitval beter te kunnen ontdekken. Dat wordt uiteindelijk Prometheus en nu dus een documentaire. “Technologieën veranderen continu hoe de maatschappij leeft en werkt. Tegelijk blijven de belangrijkste innovaties vaak onzichtbaar voor de eindgebruiker”, zo zegt regisseur Josiah McGarvie. “De opkomst van het Prometheus-project is hier een perfect voorbeeld van. Door de kracht van film en storytelling in te zetten, hopen we met betrekking tot dit project meer begrip, acceptatie, participatie en, naar we verwachten, commerciële acceptatie te kunnen realiseren.”