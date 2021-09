​Philips Hue en Spotify gaan samenwerken voor lichtgevende beats

Als je een JBL Pulse 4 hebt staan of een Sony-bluetoothspeaker dan ken je het wel: het is best tof als het licht meedoet met de beat van de muziek. Dat is ook hoe Ambilight op Philips-televisies werkt. Maar wat als je dat op meer plekken in je interieur wil? Signify gaat het mogelijk maken om samen met Spotify dit op alle Philips Hue-lampen toe te passen.



Philips Hue

Heb je Hue-lampen? Dan heb je veel geld gespendeerd aan je smarthome. Maar niet voor niets, want nog altijd worden de Hue-lampen aanzienlijk beter beoordeeld als het gaat om de kwaliteit van het licht. Bovendien probeert Philips ook het een en ander aan duurzaamheid te doen, wat we niet terugzien bij alle Chinese LSC-producten van Action of de Lidl-smarthomelijn. En zo kunnen die laatsten niet wat Hue vanaf deze week wel kan...

De Hue-lampen kunnen straks op basis van de muziek op Spotify veranderen gebaseerd op het tempo van de muziek, maar ook de stemming. Wil je het romantisch maken met wat 90’s RnB in de slaapkamer, dan wil je immers dat de overgangen net so smooth zijn als de zoetgevooisde mannen in de muziek. Hakkelige hardcore-achtige flitsen zit je dan in ieder geval niet op te wachten.