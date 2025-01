NVIDIA GeForce RTX 5090: Een nieuwe standaard voor gaming en AI

Tijdens CES 2025 heeft NVIDIA officieel de GeForce RTX 5090 onthuld, de nieuwste toevoeging aan hun veelgeprezen RTX 50-serie. Deze GPU belooft een enorme sprong in prestaties voor gamers, content creators en professionals die met AI-gedreven workflows werken. Met een richtprijs van $1.999 richt NVIDIA zich op de high-end markt.

Belangrijkste specificaties

De RTX 5090 is gebaseerd op de nieuwe Blackwell-architectuur en biedt ongeëvenaarde kracht en efficiëntie. Hier zijn de hoogtepunten:

Geheugen: 32 GB GDDR7 VRAM

CUDA Cores: 21.760

Geheugenbandbreedte: 1.792 GB/s

Vermogensverbruik: 575 watt

Volgens NVIDIA biedt de RTX 5090 een prestatieverbetering van 40-60% ten opzichte van de RTX 4090, waarmee het een van de krachtigste consumenten-GPU’s ooit is.

DLSS 4: De nieuwe AI-standaard

Een van de meest opvallende vernieuwingen is de introductie van DLSS 4 met Multi Frame Generation. Deze technologie maakt gebruik van AI om frames te voorspellen en te genereren, waardoor games met hogere resoluties kunnen draaien zonder significante framerate-verlagingen. Uit reviews van ondermeer The Verge blijkt dat framerates in sommige situaties tot wel acht keer kunnen worden verhoogd, waardoor zelfs grafisch intensieve games soepel draaien.

Ontwerp en compatibiliteit

De RTX 5090 heeft een slanker ontwerp dan zijn voorganger, de RTX 4090. Het is een twee-slot kaart, waardoor het beter geschikt is voor kleinere PC-behuizingen en Small Form Factor (SFF) systemen. Dit is een groot voordeel voor gebruikers die krachtige prestaties zoeken in een compact systeem.