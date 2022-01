NASA is op zoek naar betere ruimtemaaltijden

Wie wel eens vliegt, weet dat de maaltijden die in vliegtuigen geserveerd worden niet altijd de meest smakelijke zijn. Nu duurt lange vlucht, naar de andere kant van de oceaan of wereld, gemiddeld tussen de 6 en 16 uur waardoor je maar een of twee van die maaltijden moet verstouwen. Voor astronauten ligt dat iets anders. Zeker nu de NASA voorbereidingen treft voor verre ruimtereizen. Terug naar de maan en naar Mars. De ruimtevaartorganisatie wil haar astronauten op die verre reizen beter gaan voeden. Want, zo stelt de NASA, door toekomstige ontdekkingsreizigers de technologie te geven om voedzame, smakelijke en bevredigende maaltijden te bereiden tijdens langdurige ruimtemissies, krijgen ze de energie die nodig is om het grote onbekende te ontdekken.

Deep Space Food Challenge

Het ontwikkelen van betere astronautenvoeding is een uitdaging waar NASA, samen met haar Canadese zusterorganisatie (de Canadian Space Agency) de hulp van buitenaf voor wil inschakelen. Daarvoor is de ‘Deep Space Food Challenge’ uitgeschreven.

Met de challenge wil NASA nieuwe, innovatieve en duurzame technologieën voor voedselproductie ontwikkelen die minimale hulpbronnen vereisen en minimaal afval produceren. Deelnemers aan de Deep Space Food Challenge worden opgeroepen om prototypes van voedselproductietechnologieën te ontwerpen, bouwen en demonstreren die tastbare voedingsproducten of voedsel opleveren.

Daarbij gaat het uitdrukkelijk niet om voorverpakte, houdbare etenswaren, maar om de echte productie van voedsel in de ruimte. Voor lange ruimtereizen, zoals die naar Mars, zijn houdbare etenswaren geen alternatief omdat ze op den duur hun voedingswaarde verliezen.