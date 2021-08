​Moderne hitsongs hebben het allemaal: een harmonieuze verrassing

Misschien wel. Een studie die gepubliceerd is in de Frontiers in Human Neuroscience toont aan dat harmonieuze verrassingen iets zijn wat mensen prettig vinden in muziek. De onderzoekers hebben Billboard-hits (een soort Amerikaanse top 40 ) bestudeerd van 1958 tot 2019. Wat blijkt? Hoe dichterbij 2019 komt, des te meer is die harmonieuze verrassing aanwezig.

Hoe komt het dat een nummer als This is America van Childish Gambino zo goed blijft hangen? Het heeft ongetwijfeld te maken met de zanger zelf: in de clip valt hij nogal op door zijn dansmoves en de gezichten die hij trekt. Een sowieso enorm impactvolle clip, maar dat is niet het enige wat het nummer populair maakt. Dat is namelijk de harmonieuze verrassing.

Onverwacht

Wat dat precies betekent, is dat er plotselinge veranderingen merkbaar zijn in de melodieën, voornamelijk in de belangrijkste akkoorden. Soms komt het in de vorm van percussie die ineens een compleet ander nummer lijkt te spelen. Het maakt muziek heel interessant, want er gebeurt iets opvallends, iets waarvan je brein denkt: ‘Maar wacht eens even, dit had ik helemaal niet verwacht!’ Hierdoor is een nummer niet alleen leuk om naar te luisteren, het blijft ook nog eens veel beter hangen. In This is America van Donald Glovers alter ego Childish Gambino is dat die trapmuziek die er ineens tussendoor komt.

Een van de onderzoekers, Scott Miles, zegt: “"Muziek is cultuur. Cultuur evolueert in de loop van de tijd, dus de inhoud van muziek moet in de loop van de tijd evolueren om hetzelfde succes te hebben als eerder uitgebrachte muziek. Deze studie komt op een zeer concrete en meetbare manier tot de kern van wat een dynamisch effect is binnen de populaire cultuur. Deze bevindingen helpen ons ook beter te begrijpen hoe muziek in de hersenen wordt verwerkt."