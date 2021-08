Man overtreedt straatverbod door aanpassen Napster-playlistnaam

Zo’n straatverbod klinkt alsof het alleen maar gaat om dingen die ‘op straat’ gebeuren, dus in levende lijve, maar dat blijkt helemaal niet altijd zo te zijn. In de Verenigde Staten was er een man die zijn vrouw (die van hem wilde scheiden) lastiviel. Dat deed hij zo hevig, dat ze een straatverbod organiseerde tegen de man. Hij dacht slim te zijn en zich aan de geen-contact-regel te houden, toen hij de playlists van naam veranderde in hun nog gedeelde Napster-streamingaccount . Dat had hij beter niet kunnen doen.

Het is enorm moeilijk om stalking te bewijzen. Vaak weten stalkers precies de mazen van de wet te vinden, of simpelweg net goed genoeg op de vlakte te blijven om wel effect te hebben, zonder dat het slachtoffer hiervan bewijsmateriaal kan verzamelen. Gelukkig is het steeds makkelijker om je huis slim te maken en slimme camera’s in en om het huis te hangen. Dat maakt het makkelijker om bijvoorbeeld een straatverbod voor iemand te krijgen.

Een Amerikaanse man die een straatverbod had, heeft een overtreding begaan door de playlists van zijn ex-vrouw andere namen te geven. Waar je zou verwachten dat iemand opbellen of constant berichtjes sturen een probleem is, blijkt dus zelfs het aanpassen van zaken binnen streamingdiensten over de schreef te gaan.

Playlists Napster

Nu had dat ook wel te maken met de manier waarop hij de namen van de afspeellijsten had veranderd, want hij had niet van “Mijn favoriete popmuziek” “Mijn favoriete top 40-nummers’ gemaakt. Hij had de playlists veranderd naar “Ik wil dat we het proberen samen, ik doe alles, jij ook?” en “Ik houd meer van je dan ooit, houd je nog van mij?” Kortom, heel persoonlijke, rechtstreeks aan zijn vrouw gerichte boodschappen. Op zich heel creatief, maar nog steeds net zo strafbaar, zo blijkt.

De man meende dat hij niet had begrepen uit het straatverbod dat dit ook betekende dat hij op deze manier geen contact mocht opnemen. Na de rechtszaak gaf hij aan: “Ik heb het verkeerd begrepen, maar heb nu op de harde manier geleerd hoe het zit.“ Hopelijk grijpt hij niet naar een andere streamingdienst, want bijvoorbeeld op Spotify worden regelmatig stalkers gespot die playlists nare namen geven en deze dan delen. Echter is dit Napster-verhaal extra bijzonder, omdat de twee wel een gedeeld account hadden. Aan de andere kant is niet expliciet gemaakt of ze die ook samen zouden blijven gebruiken. Het moge duidelijk zijn dat zij daar in ieder geval geen behoefte aan heeft.

