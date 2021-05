​LG komt met lichte laptop LG Gram met extra lange batterijduur

De schermverhouding is 16:10 en dat maakt het een goede laptop om op te werken. Je hebt volgens LG meer schermruimte om mee te werken, waardoor er meer informatie in beeld komt en het alles toch overzichtelijk blijft. Hoeveel inch het scherm is, dat hangt af van welke variant je koopt. LG Gram komt in drie soorten: 14 inch (vanaf 1249 euro), 16 inch (vanaf 1499 euro) en 17 inch (vanaf 1599 euro). De resolutie van het scherm toont 99 procent van het DCI-P3-kleurengamma en levert volgens LG een geweldige beeldkwaliteit. Dankzij de dunne schermrand is de laptop ook geschikt voor het kijken van films en series.

LG Gram moet wel tegen een stootje kunnen, want hij bevat Military Graded Durability, wat betekent dat een bepaalde techgadget een bepaalde mate van duurzaamheid moet hebben om ‘strijdklaar’ te zijn. Technologie die door defensie in Amerika wordt gebruikt, moet vaak een MIL-STD-810G-certificering hebben. Hierbij worden apparaten onderworpen aan allerlei tests. LG Gram is getest op zeven aspecten en hierop geslaagd. Het klinkt allemaal nogal zwaar, maar het betekent in het geval van deze laptop vooral dat hij wel tegen een stootje kan en wat betreft de buitenkant dus best eens lang mee kan gaan.

Thuiswerken is de nieuwe standaard en daar wil LG op inspelen met de LG Gram . Deze laptop is licht in gewicht (minder dan 1 kilo) en heeft een lange batterijduur van maximaal 25,5 uur. Het gaat om een vrij zakelijke laptop in de kleuren zilver of zwart.

Superlicht

De laptops hebben een vergroot toetsenbord en touchpad, zodat je er iets comfortabeler en sneller op kunt typen. Aan de binnenkant vind je een 11de generatie Intel Core i5 of i7 processor en er zit NVMe opslag in, die uitbreidbaar is dankzij het extra NVMe-slot. Het geheugen is LPDDR4X 4266MHz RAM, wat deze laptop 33 procent sneller maakt dan zijn voorgangers van LG. Daarnaast vind je aan de zijkant van de laptop een HDMI-port, 3,5mm-port, twee USB-C-ports en 2 USB-ports. Het zit allemaal in een laptop die lekker licht blijft: de 14-inch variant is 999 gram en de 17-inch variant is 1,3 kilogram.

LG Gram is vanaf 25 mei in Nederland beschikbaar (uitsluitend online via Mediamarkt).