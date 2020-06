​LG brengt LG Velvet naar Nederland

LG Velvet komt naar Nederland. De telefoon die onder andere gespecialiseerd is in het opnemen van ASMR-video’s was al uit in Zuid-Korea, maar komt nu richting het Westen. Het toestel heeft nog iets bijzonders: je kunt er een tweede scherm op vastklikken.

LG Velvet LG Velvet komt naar Nederland in de Aurora-kleuren groen, wit en grijs. Het toestel is volgens LG geheel geïnspireerd door de natuur. Het scherm is dan ook gecurved en heeft gebogen hoeken. Daarnaast zijn de drie camera’s aan de achterzijde in druppelvorm, alsof het regenrimpels zijn op het water. Verwacht gladde afwerkingen waardoor het toestel goed in de hand ligt.

ASMR-video's LG Velvet moet elegantie uitstralen en doet dat onder andere door zijn platheid: hij is slechts 7,9 millimeter dun. Het 6,8 inch P-OLED Cinematic FullVision display moet zorgen voor heldere kleuren. Hierdoor komen de foto’s die je maakt met bjivoorbeeld de basiscamera van 48 megapixel extra tot hun recht. Er zitten nog twee camera’s op de achterkant, namelijk een wijdhoekcamera van 8 megapixel en een 5 megapixel dieptesensor. Of misschien kijk je liever je zelfgeschoten ASMR-video’s, want dankzij de extra gevoelige microfoon kan dat met alleen een smartphone. LG Velvet is voorzien van een Snapdragon 765G-chip, 6GB werkgeheugen en 128GB opslaggeheugen (uitbreidbaar tot 2TB). Het toestel kan 5G ondersteunen. Heb je niet genoeg aan het scherm van 7,9 inch, dan kun je er nog eentje bijkopen van 6,8 inch. Het Dual Screen is via een scharnier te bevestigen aan de eerste. Beide schermen kunnen met de vingers worden bediend of met een stylus. Er zit een batterij in het toestel van 4.300mAh waarmee je de dag prima moet doorkomen.

LG G8x ThinQ Het is niet voor het eerst dat LG met een Dual Screen-telefoon komt. Het introduceerde eind 2019 de G8x ThinQ. Hierop was een van de kritieken dat de batterij van 4000mAh het iets minder goed volhield als hij twee schermen draaiende moest houden. De LG Velvet is weer een heel ander toestel, maar heeft gelukkig wel een iets grotere batterij die hopelijk beter met die twee schermen weet om te gaan. LG Velvet ligt vanaf 3 juli in de winkel voor een prijs van 649 euro. Je krijgt er ook een Dual Screen bij ter waarde van 275 euro, als je tenminste voor 2 augustus bent.