​Je wifi slimmer maken: wat zijn Smartwifi-pods?

Ze werden gisteren met veel bombarie aangekondigd: de Smartwifi-pods van Ziggo. Kan wifi nog slimmer? En wat betekent precies het woord pod, want het kan je aan Apple of aan Ariel doen denken. Als het om de Smartwifi-pod gaat dan is het antwoord op alle kwesties: nee.



Van Connectbox naar Smartwifi

Ten eerste is het voor veel mensen waarschijnlijk een wat verwarrend verhaal. Ziggo is met een software-update gekomen, die van je Connectbox-modem een Smartwifi-modem maakt. De Smartwifi-pod is een soort stekker die Ziggo geïntroduceert om te zorgen dat je wifi beter werkt. Zo zijn die pods weer apart verkrijgbaar. Er is een Smartwifi-app gelanceerd waarmee je de pods kunt installeren. Het idee is dat je ze bijvoorbeeld op je eerste en tweede verdieping in een stopcontact steekt, als een soort wifi-repeater.

De naam pod is dan ook ongelukkig gekozen. Er zijn veel verschillende pods in de wereld, met allemaal heel andere toepassingen. Ziggo bedoelt het in de trant van: een pod, een losstaand item binnen een systeem dat een eigen functie heeft. Denk bijvoorbeeld aan ruimtevaartuigen die kleine mini-vaartuigen bij zich dragen waarmee je snel ergens anders heen kunt vliegen. Dat is een pod. Vergeet dus even het wasmiddel, want een Smartwifi-pod is een uitbreiding van je modem, in de vorm van separate ‘stekkers’ die het wifi-signaal versterken.