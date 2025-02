Hulpdiensten krijgen in Gent automatisch groen met intelligente verkeerslichten

Sinds deze week rijden in het Belgische Gent de eerste brandweer- en ziekenwagens langs intelligente verkeerslichten. Deze prioritaire voertuigen krijgen er automatisch groen. Zo zijn ze sneller bij mensen in nood en wordt het veiliger rijden, fietsen of wandelen langs kruispunten waar hulpdiensten passeren. Prioritair groen voor hulpdiensten is een van de vele innovaties die de Vlaamse overheid, onderzoekscentrum imec en partners via het programma Mobilidata realiseren.

Het Vlaams wegennetwerk is één van de meest verzadigde wegennetwerken van Europa. Ook voor de hulpdiensten is er soms geen doorkomen aan. Automatisch groen aan intelligente verkeerslichten helpt brandweer, ziekenwagens en politie om snel en veilig tot bij mensen in nood te geraken.

Directeur ICT en Dispatching Sam Gydé van Brandweerzone Centrum: “In een dichtbevolkte regio zoals hier in Gent is het een echt huzarenstuk om vlot voorbij een kruispunt te raken, ook mét zwaailicht en sirenes. Met deze technologie geraken we sneller tot bij de noodsituatie. Onze passage wordt ook veiliger. Niet enkel voor ons, maar voor iedereen op het kruispunt. We moeten geen vreemde manoeuvres meer maken om vooruit te komen.”

Brandweerzone Centrum is de eerste hulpverleningszone in Vlaanderen die voertuigen technisch uitrust om te connecteren met de intelligente lichten.

Niet enkel voor hulpdiensten

Niet alleen hulpdiensten kunnen connecteren met de intelligente lichten. Iedereen kan er eenvoudig mee connecteren door een verkeersapp te gebruiken die de Mobilidata-diensten aanbiedt.

Intelligente lichten zijn een nieuwe generatie verkeerslichten die met weggebruikers communiceren. Ze verbeteren de verkeersstroom door te berekenen hoe lang voetgangers, fietsers en bestuurders groen nodig hebben. Die groentijden hangen af van het type weggebruiker, de locatie en de verkeerssituatie op dat moment.

“Onze verkeerslichten vandaag spelen al in op de actuele verkeerssituatie met meer en meer detectielussen die we plaatsen, maar met de intelligente lichten gaan we nog een stap verder,” zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Annick De Ridder. “Onnodig wachten voor rood wordt verder afgebouwd, waardoor het verkeer vlotter en veiliger wordt. Onze intelligente lichten connecteren trouwens niet enkel met de hulpdiensten, maar met iedereen die een app gebruikt verbonden aan Mobilidata.”

Via de verkeersapp krijgen mensen ook meldingen over de situatie op hun route. Die zijn accurater en uitgebreider dan de generieke alerts die nu al via navigatie-apps of andere kanalen verspreid worden. Vandaag zijn dat meldingen over files, wegenwerken, een spookrijder op jouw route, ladingverlies, ongevallen, persoon en dier op de weg. Binnenkort komen daar ook meldingen bij over naderende hulpdiensten en over de aanwezigheid van botsabsorbeerders.

Vlaanderen pionier in Europa

“Vlaanderen toont zich ook in dit verhaal Europees koploper”, zegt Vlaams minister-president en minister van Innovatie Matthias Diependaele. “De voorbije jaren hebben we samen met onderzoekscentra en bedrijven veel kennis en expertise ontwikkeld in de zoektocht naar innovatieve antwoorden op complexe mobiliteitsvraagstukken. Dat werpt zijn vruchten af: Vlaanderen loopt vandaag voorop in de uitrol van geconnecteerd verkeer. Nooit eerder werden zoveel technologische verkeersoplossingen voor alle types van weggebruikers uitgerold op deze schaal.”