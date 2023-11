Google zegt nu ook al het weer beter te kunnen voorspellen

Als het gaat om zoeken op het wereldwijde web, dan is Google de koning. De tech-gigant zit uiteraard niet stil en denkt nog veel meer zaken beter te kunnen. Neem het voorspellen van het weer. Daar heeft Google’s AI-divisie Deepmind nu een met AI verrijkt model voor ontwikkeld. En omdat niets zo veranderlijk is als het weer is dit dus een ontwikkeling die, als de accuratesse inderdaad zo hoog is als Google ons wil doen geloven, nogal wat mensen en organisatoren van (sport)events blij kan maken.

Betere lange termijn weersverwachtingen

Hoe vaak moeten we niet constateren dat de voorspellingen van het KNMI, MeteoGroup (voorheen Meteoconsult) en andere weermannen en -vouwen toch niet helemaal de waarheid benaderen. En daar sta je dan, met je korte broek achter de BBQ in de stromende regen. Nu wil het voorspellen van het weer voor de volgende dag, 24 tot 48 uur, normaal nog wel lukken, maar als je een feestje of andere buitenevent moet plannen, voor over een of twee weken, dan gebeurt het maar zelden dat de zogenoemde middellange termijn verwachting (10 tot 14 dagen vooruit) ook klopt.

Uiteraard heeft dat allemaal ook te maken met weersystemen, de jetstream en heel veel andere factoren. (Super)computers rekenen vervolgens, gebaseerd op huidige weerkaarten en informatie uit het verleden, uit wat de meest waarschijnlijke weersverwachting is. Meteorologen laten er vervolgens ook hun licht, kennis en ervaring op schijnen en zo wordt een meerdaagse verwachting samengesteld. Die is echter zelden bij alle weersites en -diensten hetzelfde en ook aan verandering onderhevig.

Volg gedurende een week maar eens de tien of veertiendaagse weersverwachtingen op verschillende weersites of apps. Dan zie je niet alleen dat ze vrijwel nooit allemaal dezelfde verwachtingen tonen en dat die meerdaagse verwachtingen elke dag wel veranderen, soms zelfs meerdere keren per dag. Voor ons als consument is het dan maar hopen dat we het weer krijgen waar we op hopen.