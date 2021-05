Google Store aangekondigd, het Android-antwoord op de Apple Store

Deze zomer staat er iets bijzonders te gebeuren in New York City, want dan opent Google zijn eerste Google Store. Het heeft niet heel erg zijn best gedaan om weg te blijven van de vergelijkingen met de Apple Store en het is dan ook precies dat. Echter maken de Apple-producten uiteraard plaats voor Google-artikelen.

Google Store

De winkel maakt deel uit van de Google Campus, want het bedrijf heeft een hoofdkwartier in de big apple. Nu komt daar de winkel bij. Dit is niet een volledig nieuw concept voor Google, want het heeft vaker tests gedaan met winkels, waaronder pop-upstores en stands op events. Of Google ook van plan is om uit te breiden na die eerste winkel in New York, daarover doet het geen uitspraken. Toch kunnen we ons gezien de setup voorstellen dat dat wel het geval is, maar dat is slechts speculatie.

De vraag is natuurlijk niet zozeer of er meer winkels komen, maar wel: wat er in die winkels te vinden is. Waar het bij Apple overduidelijk is wat je in de Apple Store kunt aanschaffen, lijkt dat bij Google wat moeilijker. Toch heeft het bedrijf de afgelopen decennia genoeg interessante overnames gedaan om toch met een bijzonder aanbod aan hardware te komen. Uiteraard zijn Google’s eigen Pixel-telefoons er te koop, maar ook Nest smarthome-artikelen en de gezondheidstrackers van Fitbit. Naast dat je even de winkel in kan lopen om iets te kopen, is het ook mogelijk om er bestellingen op te halen die je online bij Google doet.