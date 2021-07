​Google en Microsoft kunnen elkaar weer aanklagen

Zes jaar lang was er een afspraak: Microsoft en Google zouden elkaar niet voor de rechter slepen. Geen strijd, geen ruzie, geen drama. Die zes jaar is nu echter voorbij en beide bedrijven lijken dolenthousiast te zijn om toch weer samen de ring op te zoeken voor een stevig robbertje boksen.

Ruziënde IT-grootheden Heb je er wel eens bij stilgestaan dat de grote techbedrijven zich over het algemeen niet zo heel erg bezighouden met elkaar voor de rechter slepen? Komt het omdat bijvoorbeeld Google al vaak genoeg met het Europese Gerechtshof te maken heeft? Accepteert iedereen het na-apen van andermans tech nu eenmaal volop van elkaar? Dat kunnen redenen zijn, maar blijkbaar is een mogelijkheid ook dat er afspraken zijn die techbedrijven graag in ere houden. Die afspraak was er bijvoorbeeld tussen Microsoft en Google. De Financial Times schrijft dat Microsoft en Google een soort wapenstilstand hebben gehad voor zes jaar. Niet natuurlijk, maar afgesproken. Het pact was gesloten om te zorgen dat de twee grootheden niet veel geld kwijt zouden zijn aan rechtszaken, maar ook dat er niet bij waakhonden en overheden klachten werden neergelegd. Hoewel beide bedrijven zich heel netjes aan dit pact hebben gehouden, zijn tegelijkertijd de ergernissen in al die jaren blijkbaar zo hevig opgelopen, dat het moddergooien alweer begint.

Microsoft versus Google Microsoft heeft eerder dit jaar uitgesproken dat het voor een regel is in Australië die Google dwingt om uitgevers te betalen voor hun content. Daarnaast heeft Microsoft al meerdere malen uitgesproken dat het niet oké is met de macht van Google over de advertentiemarkt. Niet dat Google dat zich allemaal zomaar laat overkomen, want op zijn beurt heeft het Microsoft publiekelijk aan de schandpaal genageld voor de uitspraak dat het wilde veranderen hoe het open web werkt. Hoewel Microsoft wel gebruik is gaan maken van Chromium om zijn Edge-browser te bouwen, is Chromium niet door Google ontwikkeld. Het is open source, dus in tegenstelling tot wat velen denken, is hier geen partnerschap met Google. Niet voor niets worden Android-apps in Windows 11 straks aangeboden dankzij Amazon, in plaats van dat bijvoorbeeld de Google Play-store erbij wordt gehaald.

Scroogled Een voorbeeld van openbare ruzies tussen Google en Microsoft is Scroogled, een campagne waarin Microsoft nogal luidruchtig vraagtekens zette bij het privacybeleid van Google. Bovendien heeft Microsoft in het verleden zelfs anti-Google-mokken verkocht. Kortom, het geruzie tussen de IT-grootheden wordt er ondanks macht, welvaart en een voorbeeldfunctie niet per se volwassener op. We zijn dan ook benieuwd wat de komende periode gaat brengen. Misschien is een verlenging van het pact geen slecht idee...

Beeldbron: geralt