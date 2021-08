​Een nieuw wereldrecord voor Pi: 62,8 biljoen decimalen

Veel mensen komen niet eens voorbij het eerste cijfer, maar er bestaan mensen die tot enorm ver achter de komma kunnen opratelen hoe Pi ervoor staat. Er zijn echter andere manieren om zo ver mogelijk achter de komma te komen van Pi, namelijk door computers te gebruiken. Een team van de Zwitserse Fachhochschule Graubünden is in staat om Pi te berekenen tot 62,8 miljoen decimalen. 12,8 biljoen meer dan het vorige record.



Pi-decimalen

Gelukkig hoefden de studenten dat niet uit hun hoofd te doen, want een computer had er al 108 dagen voor nodig. De heren zetten twee AMD EPYC 7542-processoren in om het rekenwerk te doen. Elk had 32 kernen met 64 threads en werden ondersteund door flink wat geheugen: 1 TB RAM en 510TB aan hdd’s. Daarnaast werd Y-cruncher van de developer Alexander Yee ingezet om te zorgen dat het record kon worden gevestigd. Y-cruncher is hiervoor eerder gebruikt.

Het team maakte niet gebruik van Windows of Mac, maar kozen voor Ubuntu 20.04 om hun record te vestigen. Ze hebben bovendien de software iets aangepast, zodat de berekening nog sneller ging. Daarvoor werd ook iets gevaarlijks gedaan, want de beveiligingsfuncties moeten ervoor worden uitgeschakeld. Maar goed, dat was niet zonder resultaat: na 108 dagen en 9 uur kwam hij eruit gerold: Pi tot 62,8 biljoen cijfers achter de komma.