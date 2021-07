​Deze netwerknamen schakelen je wifi uit op iPhone

Je weet inmiddels dat je altijd moet oppassen als je op een wifi-netwerk inlogt. Bij openbare wifi weet je nooit wie er precies achter zit. Iemand kan zomaar toegang krijgen tot jouw toestel op hetzelfde netwerk. Daarnaast is er nu nog iets waar je op moet letten als je op een wifi-netwerk gaat: de naam. Er zijn netwerkennamen die de wifi op je iPhone uitschakelen.



Wifinetwerken en je iPhone

De wifinetwerken die je iPhone uitschakelen, zijn niet per definitie gemaakt door kwaadwillenden: het gaat waarschijnlijk om een bug in de software van Apple. Security-onderzoeker Carl Schou tweette dat hij tot de ontdekking kwam dat zijn iPhone geen wifi kan gebruiken wanneer hij op het netwerk %secretclub%power ging. Zelfs als hij de netwerkinstellingen van een flinke reset voorzag, dan bleef iPhone moeite hebben met de internetverbinding via wifi. Ook AirDroppen kon op dat moment niet.

Hoe weet je nu precies om welke netwerken het gaat? Simpel: netwerknamen met een procentteken in de titel zorgen voor de problemen. 9to5Mac heeft er gelukkig een verklaring voor, want het mag dan vreemd lijken, eigenlijk is het niet zo verrassend: Het percentageteken wordt in veel programmeertalen gebruikt om variabelen op te maken binnen een uitvoerreeks. In de programmeertaal C wordt het percentageteken zelfs gebruikt om een aantal tekens op te slaan in de formatstring naar een variabele.