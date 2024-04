De eerste voetbalwedstrijd die je in VR kunt kijken: PSV - AZ

In Nederland is nu voor het eerst een voetbalwedstrijd te zien in virtual reality. Het gaat dus niet om een virtuele voetbalwedstrijd: het is een echte wedstrijd tussen twee topteams, namelijk AZ en PSV die ook in VR wordt uitgezonden. Het enige nadeel is dat je het niet thuis in je luie stoel kunt kijken, maar het biedt wel een interessante glimps in de toekomst: wie weet doen we dat straks, helemaal Ready-Player-One-stijl wel.

De wedstrijd is te zien is de Pathé-bioscoop Utrecht Leidsche Rijn en wordt georganiseerd door KPN, ESPN en Go!Gaming. In deze Eredivisie-wedstrijd neemt Eindhoven het op tegen Alkmaar en bezoekers van het evenement krijgen een headset op om de wedstrijd te bekijken. Daar is wel wat voor nodig in het stadion: daar is een speciale camera geplaatst die direct verbinding heeft met die VR-brillen. Men hoopt dat daarmee het echte stadiongevoel ook ‘thuis’ overkomt. Kortom, het is uiteindelijk echt wel de bedoeling om dit breder uit te rollen.