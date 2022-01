De eerste mens met een varkenshart

Nee, dit is niet het plot voor een nieuwe horrorfilm op een of ander streaming platform, maar een heuse medische wereldprimeur. In de VS zijn chirurgen van de Universiteit van Maryland erin geslaagd een varkenshart te implanteren in een patiënt die dringend een harttransplantatie nodig had. Het was voor de 57-jarige David Bennet de laatste kans op een verlengd leven. De operatie, zo werd vannacht bekend, is geslaagd en Bennet is inmiddels ook alweer bij kennis.

Genetisch gemodificeerd varkenshart

David Bennet lag vlak voor de transplantatie al op sterven. Daarom kwam hij niet meer in aanmerking voor een ‘normaal’ hart van een menselijke donor. Zijn enige kans op overleving was de experimentele behandeling die nu dus met succes uitgevoerd is. De chirurgen van de Universiteitskliniek gebruikten een genetisch gemodificeerd varkenshart.

De operatie duurde in totaal zo’n acht uur. Hoewel de patiënt bij kennis is, is nog niet met zekerheid te zeggen of het varkenshart ook op de langere termijn door het lichaam geaccepteerd zal worden. Het risico op afstoting is altijd, ook bij transplantatie van menselijke organen, aanwezig. Maar voor wat betreft dierlijke organen zijn er op dat gebied nog geen ervaringscijfers. Simpelweg omdat dit nog nooit, bij een levende patiënt, gedaan is. De komende dagen en weken worden dus een spannende tijd voor zowel de chirurgen als de 57-jarige ontvanger van het varkenshart.

De Universiteitskliniek maakte onderstaande videocompilatie van deze medische wereldprimeur.