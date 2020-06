​De bèta van Android 11: dit is nieuw

XDA Developers schrijft dat er nieuwe instellingen komen naar het ‘uit/herstart’-menu. Normaliter gebruik je die vooral om je telefoon uit te schakelen, te herstarten of bijvoorbeeld een noodoproep. Nu worden daar meer smarthome-mogelijkheden aan toegevoegd. Hierdoor heb je een soort snelkoppeling waarmee je in één keer je slimme lampen kunt uitzetten of je alarm kunt uitschakelen.

Hij liet iets langer op zich wachten dan gepland, maar de testversie van Android is een feit. Hiermee krijgen we een mooi inkijkje in wat we van de nieuwe versie van het meestgebruikte besturingssysteem kunnen verwachten.

Pixel Launcher

Dankzij de Pixel Launcher kun je zelf instellen welke apps je smartphone aanraadt. Het is dan niet meer automatisch, waardoor je er iets meer controle over hebt. Google wil zelf met Android 11 focussen op meldingen rondom chat-apps. Zo kun je zelf instellen of je een chatbolletje over andere apps heen wil hebben, ongeveer zoals het geval is bij Facebook Messenger. Er is bovendien een heel eigen gedeelte gemaakt in de notificatiebalk, speciaal voor WhatsAppjes en andere chatberichten.

Hetzelfde geldt voor video- en muziek-apps: je kunt die makkelijker bedienen via het menu onder de notifcatiebalk. We verwachten dat dit een grote plus is voor het besturingssysteem, dat je nu nog wel eens wat laat hannessen met je entertainment-apps. Sowieso is Android 11 voor zover bekend vooral een verbetering op het gebied van notificaties, waardoor het gebruiksgemak enorm moet toenemen. Dat is vooralsnog niet heel spannend, maar waarschijnlijk wel veel comfortabeler.

Google Pixel

Nog niet iedereen kan gebruikmaken van deze bètaversie. De testversie van Android 11 is nu beschikbaar voor een selecte groep mensen die Google Pixel gebruikt. Om precies te zijn: Pixel 2, 3, 3a en 4 plus hun XL-varianten. Als je een Pixel-telefoon hebt, dan kun je de bèta installeren. Let wel op, het is nog een testversie, dus je gebruikt hem op eigen risico. Je kunt je inschrijven via deze pagina.

Android 11 wordt verwacht in augustus of september. Google moet het nieuwe besturingssysteem nog officieel onthullen.