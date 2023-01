CES 2023: Slimste lamp ter wereld monitort dit jaar ook vitale functies

Nobi ontwikkelde de slimste lamp ter wereld. Dankzij Kunstmatige Intelligentie kan deze bij oudere mensen valpartijen detecteren, voorkomen en zelfs voorspellen. En nu tijdens de CES 2023 in Las Vegas komt het Belgische agetech-bedrijf met de nieuwe generatie van deze slimme lamp. Deze houdt ook 24/7 vitale functies als ademhaling en hoestgedrag in de gaten. Vergrijzingstsunami Onze samenleving blijft in sneltempo vergrijzen. Vandaag is al een vijfde van de Europese bevolking ouder dan 65. Tegen 2040 zal dat één op vier zijn. Om een crisis in de ouderenzorg af te wenden en het recht op kwalitatieve zorg voor ouderen te bewaren, zal technologie onmisbaar zijn. Innovatieve age tech-oplossingen kunnen oudere mensen toelaten om langer waardig en onafhankelijk thuis te wonen. Daarnaast kunnen ze tevens zorgmedewerkers ondersteunen die vandaag in professionele zorginstellingen kreunen onder de werkdruk. Een van de grootste obstakels voor senioren om in hun eigen, vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen, zijn valpartijen. In woonzorgcentra valt 70% van de bewoners minstens één keer per jaar. Vallen is de belangrijkste oorzaak van dodelijke letsels bij ouderen. Eén op de drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar, het risico neemt alleen maar toe met het ouder worden. Het is meestal niet de val zelf, maar wel het wachten op hulp dat de ernst van de letsels zal bepalen. Wie niet binnen het uur geholpen wordt, loopt 50 procent kans om binnen het half jaar te overlijden. Snelle hulp na een val is cruciaal.

AI is de key De slimme AI-gestuurde lamp die Nobi ontwikkelde, detecteert valpartijen en zorgt voor onmiddellijke hulp. Bij een val vraagt Nobi aan de oudere bewoners of ze gevallen zijn. Zonder een duidelijke ‘nee’, waarschuwt de lamp automatisch het zorgpersoneel of de familieleden. De oudere gebruikers zijn baas over hun privacy, ze bepalen op voorhand zelf of hun vertrouwenspersonen alleen een melding krijgen, of ook (al dan niet abstract gemaakte) beelden doorgestuurd krijgen. In een thuisomgeving kan Nobi, dankzij de koppeling met een slimme deurbel, zelfs de voordeur openen voor de hulpdiensten of buren die polshoogte komen nemen. De slimme lamp detecteert niet alleen valpartijen, maar helpt ze ook voorkomen. Ze zorgt automatisch voor zacht licht wanneer mensen recht gaan zitten in bed. Als ze rechtstaan, licht de hele kamer op zodat ze zich beter kunnen oriënteren. Door het slaappatroon te monitoren en veranderingen vroeg te detecteren, kan de lamp een verhoogd valrisico voorspellen en ook andere gezondheidsproblemen aan het licht brengen. Doordat Nobi ook zogenaamde ‘trage vallen’ detecteert kunnen zorgmedewerkers door snel te reageren vermijden dat men finaal op de grond terecht komt. Ademhaling en hoest monitoren De nieuwe lamp die Nobi op CES aankondigt, heeft een aantal belangrijke technologische innovaties. Zo maakt Nobi voor het eerst gebruik van radartechnologie. In combinatie met de camera’s en de sensoren zal die de lamp nog veelzijdiger maken.

Het zal in de nabije toekomst mogelijk worden om ook cruciale lichaamsparameters als hoest en ademhaling te monitoren. Vanop afstand, zonder fysieke aanraking. Wanneer iemand ’s nachts bijvoorbeeld moeizaam begint te ademen, zal de lamp dat opmerken en aan de alarmbel trekken. Zo zal Nobi nog meer overlijdens helpen voorkomen, ook tijdens de slaap. - Nobi-medeoprichter en CTO Stijn Verrept.

Ook de audiokwaliteit is bij de nieuwe lamp gevoelig versterkt. Snelle, duidelijke communicatie tussen de bewoner en de zorgverlener of de vertrouwenspersoon is cruciaal na een valpartij. Noise cancellation filtert bij de nieuwe lamp storend achtergrondgeluid weg, denk maar een een luide tv die veel lawaai maakt. Beamforming software processing laat toe om gericht te luisteren op één bepaalde locatie in een kamer, de lamp richt zich dan bijvoorbeeld specifiek op de hoek waar de bewoner is gevallen. Zo zal de nieuwe versie van de Nobi-lamp de veiligheid en de gezondheid van de oudere bewoners nog doeltreffender bewaken, 24/7. Zelf merken de gebruikers niets van die technologische upgrades, de lamp blijft even eenvoudig te gebruiken. Eenvoud staat voorop Nobi wil een fundamenteel verschil maken in het leven van ouderen en hun zorgverleners. De enige manier om dat te doen, is door innovatieve technologie te verzoenen met extreem gebruiksgemak. De technologie achter de slimme lamp krijgt continu nieuwe updates, maar de drempel voor de oudere gebruikers blijft zo laag mogelijk. Revolutionaire innovaties dienen tot niets wanneer niemand ze wil of kan gebruiken. De nieuwste lamp combineert een belangrijke technologische upgrade met een bewuste keuze voor stijlvol design en doorgedreven gebruiksvriendelijkheid.

Eenvoud en design zijn de sleutel voor de grootschalige doorbraak van age tech. De meeste technologische oplossingen voor senioren zijn vandaag in de allereerste plaats functioneel, en dat is er helaas ook aan te zien. Ze zijn saai, grijs en nodeloos complex. De Nobi-lamp is de slimste lamp ter wereld, de krachtige Nvidia processor kan meer dan 1 biljoen berekeningen per seconde uitvoeren. Maar van die innovatieve hightech merkt de gebruiker niets. Die ziet gewoon een mooie, stijlvolle, gebruiksvriendelijke lamp. - Nobi-medeoprichter en CEO Roeland Pelgrims

Bij het ontwikkelen van de slimme lamp was de privacy van de gebruikers een absolute topprioriteit. Nobi analyseert de beelden lokaal en overschrijft ze meteen wanneer er geen valpartij plaatsvond. Er worden dus géén beelden bewaard of naar de cloud gestuurd, tenzij na een valincident. De gebruikers kiezen op voorhand zelf welke informatie ze willen delen met hun zorgverleners of vertrouwenspersonen. Ze kunnen ervoor kiezen om geen beelden te delen (die krijgen dan na een val enkel een telefoonoproep, een sms of een bericht in de app), om enkel abstract gemaakte beelden te delen (contactpersonen zien stokfiguurtjes), of om de volledige beelden vanuit hun kamer te delen. Internationale expansie Amper een jaar na haar eerste pilootproject worden de Nobi-lampen al succesvol gebruikt in woonzorgcentra in België, Nederland, Engeland en Ierland. Ze zijn sinds kort ook beschikbaar in Canada, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland, Zweden, Finland, Noorwegen en Hongarije. Daarnaast is Nobi klaar om de volgende belangrijke internationale stap te zetten. In de Verenigde Staten lopen gesprekken met verschillende distributiepartners die interesse hebben om de slimme lamp te verdelen. Nobi ambieert niet alleen de professionele markt (Nobi in woonzorgcentra & ziekenhuizen), maar wil in 2023 ouderen ook de kans bieden om de slimme lamp zelf in huis te halen.