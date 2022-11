Boete van 949 miljoen dollar voor Intel

Een Texaanse rechtbank heeft Intel veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van op een haar na 949 miljoen dollar aan patentfirma VSLI. De rechter achtte bewezen dat Intel een data processing patent geschonden heeft. Dat patent is nu in handen van VSLI dat het gekocht had van het Nederlandse NXP.

Tweede keer dat Intel aan VSLI moet dokken

Het is de tweede keer binnen een jaar dat Intel een fikse boete moet dokken aan VSLI wegens patentschending. In maart moest Intel al 2,2 miljard dollar aan VSLI overmaken. Dat was voor een vergelijkbare overtreding, maar wel van andere patenten.

De nieuwe boete heeft betrekking op patenten voor het verbeteren van dataprocessing. Die technologie heeft Intel, zonder gebruiksovereenkomst voor de patenten, ingebouwd in de Skylake en Cascade Lake processoren. VSLI claimt dat Intel met haar chips elke seconde miljoenen keren het betreffende patent schendt.

Intel heeft verbolgen op de nieuwe boete gereageerd en zegt het absoluut oneens te zijn met de rechter. Ze stellen namelijk dat zij de betreffende technologie in eigen huis ontwikkeld hebben en dat ze dus geen gebruik maken van de door VSLI gepatenteerde technologie. Die zou volgens Intel sowieso al verouderd zijn. Het bedrijf bereidt dan ook een hoger beroep voor.