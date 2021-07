​Alles wat je moet weten over Facebook Portal

Vergeet even de game Portal, want dit artikel draait om Portal van Facebook. Wat is het, wat heeft Harry Potter ermee te maken en bestaat het al in Nederland? Het komt nu allemaal aan bod in sneltreinvaart.



Facebook Portal

Portal is niet één apparaat, maar het is een hele serie. Je hebt een Portal, Portal Plus, Portal TV en Portal Mini. In dit artikel hebben we het over de gewone Portal, een apparaat dat doet denken aan een digitale fotolijst, maar dan met veel meer in huis. Je stuurt hem aan via Alexa en het is gemaakt om te videochatten. Dankzij de slimme camera ben je altijd in het frame, dus ook als je even wat opzij gaat zitten of heen en weer loopt.

Je kunt Portal gebruiken voor videobellen via verschillende apps. Uiteraard via Facebook Messenger, maar ook Zoom en WhatsApp behoren tot de mogelijkheden. Je kunt met Portal qua videobellen in principe hetzelfde doen als met een smartphone, maar dankzij de slimme camera biedt het video-belapparaat net iets meer. Door die meedraaiende camera die op jou gefocust is, heeft dit dedicated videobel-apparaat bestaansrecht. Er zitten bovendien goede microfoons in die je stem ook van wat verder weg kunnen horen.

Augmented Reality

Net als in bijvoorbeeld Instagram of Snapchat zijn er filters te gebruiken. Deze maken gebruik van augmented reality, waardoor je een stukje van de echte wereld ziet, met daarop een digitale laag. Je kunt jezelf gezichtstattoos geven, proberen hoe opgespoten lippen bij je staan en meer. Weet je bijvoorbeeld nog die hilarische video van die advocaat die als kat in een video verscheen? Zie hieronder.