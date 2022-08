Airbus op zonne-energie crasht vlak voor record

Het was de bedoeling dat de Airbus Zephyr, een drone op zonne-energie, afgelopen weekend zijn eigen record zou gaan doorbreken: meer dan 25 dagen onafgebroken vliegen. Sterker nog, Airbus zette in op meer dan twee maanden en daarmee de langste onafgebroken vlucht ooit. Dat record was in handen van een Cessna 172 Skyhawk die 63 jaar geleden 64 dagen en 22 uur onafgebroken in de lucht bleef.

Gecrasht in het zicht van de ‘finish’

Helaas verliep de recordpoging van Airbus boven de vlaktes van Arizona echter net effe iets anders. Slechts enkele uren voordat het toestel dat oude record zou doorbreken, het vloog dus al meer dan 64 dagen, stortte de Zephyr 8 neer. Vlak voordat het toestel verloren ging werd het contact met het toestel al verbroken, zo meldde Airbus aan Simple Flying.

Airbus was ervan overtuigd dat ze dit record met de Zephyr 8 konden verbreken. Eerdere Zephyr ‘zonne-energie drones’ van de vliegtuigbouwer waren er al regelmatig in geslaagd meer dan 24 uur onafgebroken in de lucht te blijven. Dat gebeurt overigens op een hoogte van zo’n 21 kilometer boven het aardoppervlak.

Er zijn vooralsnog geen beelden van het gecrashte toestel. Onderstaande video is een demo en promo van de Zephyr, de techniek en de werking.