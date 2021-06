​3 apps die je helpen afkicken van je smartphone

We zijn altijd online en dat vinden we heerlijk, maar soms is het best fijn om even een uurtje niets te hoeven. Even niet die bliepjes te horen waarvan je meteen weer stresshormoon aanmaakt, maar gewoon even je focus op iets anders dan schermpjes. Niks zweverigs aan, zo’n telefoondetox. Je hebt er zelfs handige apps bij om jezelf af en toe even uit te schakelen.

Moment

In Moment kun je limieten instellen voor je telefoongebruik op een dag. Er is zelfs een functie die ervoor zorgt dat je allemaal irritante meldingen in je telefoon krijgt om je een soort ‘weg te pesten’ van je smartphone. Misschien niet de meest rustige, vriendelijke manier om rust te nemen, maar Moment is wel zeer effectief voor zelfs de meest hardnekkige telefoongebruikers.