Uitgelekte documenten suggereren dat Huawei apparatuur leverde aan Iran

Reuters heeft documenten in handen waaruit blijkt dat Huawei in 2010 Hewlett Packard computerapparatuur heeft geleverd aan de grootste mobiele telefonie provider van Iran. Dat zou in strijd zijn met sancties die zijn opgelegd aan het streng islamitische land. Er wordt verwacht dat de Verenigde Staten de overtreding zullen meenemen in hun proces tegen Huawei.

Begin vorig jaar beschuldigden de VS Huawei al van het overtreden van handelssancties tegen Iran. Daarnaast werd Iran beschuldigd van het stelen van handelsgeheimen. Het ministerie van Justitie (DOJ) voegde onlangs nieuwe gevallen van diefstal toe aan de zaak en Huawei's CFO Meng Wanzhou wordt in een separate aanklacht verdacht van fraude om de Iran-sancties te omzeilen.

Amerika VS Huawei

Huawei beet meteen terug. Het bedrijf beschuldigde de VS van politieke spelletjes en "het inzetten van de macht van een hele natie tegen een privébedrijf". Deze nieuwe bevindingen kunnen echter het verweer van Huawei ondermijnen en de zaak in het voordeel van de Amerikanen beslechten.

De nieuw verkregen documenten laten ook zien dat Panda International Information Technology Co. betrokken was bij het verwerven van de hard- en software voor Iran. Volgens Reuters heeft Panda International al lang banden met Huawei en wordt het bestuurd door een Chinees staatsbedrijf.

"Vanwege lopende juridische procedures is het niet gepast dat Huawei op dit moment commentaar levert", vertelde een woordvoerder van Huawei aan Reuters. "Huawei streeft ernaar alle relevante wet- en regelgeving na te leven in de landen en regio's waar we actief zijn, inclusief alle sanctiewetgeving en regelgeving opgelegd vanuit de Verenigde Naties, de VS en de EU."

[Fotocredits © Tiko - Adobe Stock]