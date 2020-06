Tonik haalt $ 21 miljoen op om een digitale bank op de Filipijnen te starten

In de ontwikkelde wereld zijn digitale banken inmiddels gemeengoed en hoewel winstgevendheid vaak toekomstmuziek is, investeren Aziatische durfkapitalisten flink in dergelijke digitale banken. Dit is opvallend, omdat veel Aziaten überhaupt geen bankrekening hebben.

Tonik Financial



Tonik Financial, een twee jaar oude startup uit de Filippijnen, meldde maandag dat het $ 21 miljoen heeft opgehaald in een nieuwe financieringsronde. Het doel is om hun digitale bank medio september dit jaar naar verschillende Zuidoost-Aziatische markten te brengen.

Sequoia Capital India en Point72 Ventures leidden Tonik’s Series A-ronde, waar bestaande investeerders Insignia en Credence ook aan deelnamen. De startup heeft tot nu toe $ 27 miljoen opgehaald.

Tonik, dat onlangs een licentie heeft gekregen om een digitale bank in de Filippijnen te starten, wil in het derde kwartaal van dit jaar operationeel zijn.

Volgens Greg Krasnov, oprichter en directeur van Tonik, is de particuliere spaarmarkt in de Filippijnen zo’n 140 miljard dollar waard.

Geen bankrekening



In verschillende Zuid-Aziatische landen heeft een groot deel van de bevolking geen bankrekening en verschillende startups zien dit juist als een kans. Opvallend genoeg bedienen de meeste startups in het digitale bankwezen slechts het MKB en laat men individuen links liggen.

In India bijvoorbeeld, hebben NiYo Solutions en Open meer dan een miljoen bedrijven aan hun portfolio mogen toevoegen.

RazorPay, een andere Indiase startup, lanceerde vorig jaar een reeks diensten, zoals zakelijke creditcards en een dashboard om bedrijven te helpen transacties te beheren en hen de mogelijkheid te bieden om betalingen te automatiseren. Deze functionaliteit wordt meestal niet aangeboden door traditionele (groot)banken.

De corona pandemie heeft de Filipijnse consumenten ertoe aangezet om digitale transacties te prefereren boven het bezoeken van een bankfiliaal.

[Fotocredits © terovesalainen - Adobe Stock]