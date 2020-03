Ripple gaat samenwerken met Thais geldkantoor DeeMoney

Ripple, een marktleider op het gebied van blockchain-oplossingen voor internationale digitale betalingen, zet zijn wereldwijde expansie voort via een partnerschap met de Thaise fintech, DeeMoney. Het besluit werd eind vorige week bekendgemaakt nadat beide bedrijven de tweede fase van hun partnerschap ingingen.

Ripple

DeeMoney is de eerste niet-bancaire instelling in Thailand die zich lieert aan Ripple. Het bedrijf verwerkt nu al inkomende transacties vanuit exchanges in Zuid-Korea, Indonesië, Singapore en Israël, evenals het Midden-Oosten.

Aswin Phlaphongphanich, CEO van DeeMoney zei: “Ripple loopt momenteel voorop op het gebied van technologie en compliancy. Het is een geautomatiseerd systeem dat hetzelfde werkt voor alle 300 partners wereldwijd. Hierdoor is het voor onze technische teams eenvoudig te integreren. De kostenbesparingen berekenen we door aan onze klanten.”

DeeMoney positioneert zichzelf als een strategische partner voor internationale geldkantoren. De samenwerking met RippleNet moet er voor zorgen dat geldtransacties sneller en goedkoper worden. Als onderdeel van de tweede fase van het partnerschap zal DeeMoney gebruik maken van RippleNet om overmakingen vanuit Thailand te vergemakkelijken door de beste partners in bestemmingslanden te bepalen.

Smart Nation



Thailand heeft de intentie uitgesproken om een Smart Nation te worden en hanteert tegenwoordig lossere regelgeving omtrent financiële dienstverlening.

Als onderdeel van de strategische expansie werkt Ripple nu ook samen met Azimo om snellere en goedkopere betalingen in de Filippijnen te leveren. Dit gebeurt voornamelijk via Ripple's “On-Demand Liquidity-solution” (ODL), die in het Azimo-platform zal worden verwerkt. Het geldkantoor Azimo heeft meer dan een miljoen klanten die geld kunnen verzenden van de Filipijnen naar meer dan 200 landen over de hele wereld.

In Zuid-Korea ging Ripple al eerder in zee met Sentbe, Hanpass en WireBarley.