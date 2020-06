Japan ontwikkelt ‘s werelds snelste supercomputer, de Fugaku

Japan heeft grootse plannen op het gebied van supercomputers. Medio 2021 moet de nieuwe Japanse supercomputer Fugaku in gebruik worden genomen. De Fugaku vervangt de inmiddels verouderde supercomputer K en de wedloop met Amerika en China in het voordeel van Japan beslechten. De Fugaku wordt gebouwd met behulp van het door de overheid gesteunde onderzoeksinstituut Riken.

Fugaku



De Fugaku, een bijnaam voor de berg Fuji, moet ongeveer 40 à 120 keer sneller zijn dan de K, de eerste supercomputer ter wereld die een snelheid van meer dan 10 biljard berekeningen per seconde behaalde.

"Een supercomputer is essentieel voor het oplossen van grote vraagstukken waar veel rekenkracht voor nodig is, zoals medicijnontwikkeling en rampenpreventie", aldus Riken-president Hiroshi Matsumoto.

De nieuwe supercomputer, waarvoor een budget van ongeveer ¥ 110 miljard werd vrijgemaakt, zal worden gebruikt door verschillende bedrijven en universiteiten. Ook het voorspellen van zware regenval valt onder het takenpakket.

Het instituut ontving tussen februari en april bijna 5.100 suggesties voor een passende naam voor de computer. Fugaku werd slechts tweemaal geopperd...

Centre for Computational Science



De nieuwe computer wordt geplaatst in het Centre for Computational Science in Kobe, waar de K ook staat. "We streven naar de snelste computersnelheid ter wereld", zei Satoshi Matsuoka, hoofd van het centrum.

De Verenigde Staten en China hebben allebei plannen onthuld om in 2020 of 2021 supercomputers uit te brengen met dezelfde rekencapaciteit als de Fugaku. In juni 2011 was de K de onbetwiste leider qua rekensnelheid. In November vorig jaar was de K al afgezakt naar de 18de plek op de ranglijst.

De top 500 van 's werelds snelste supercomputers wordt aangevoerd door de Verenigde Staten met hun supercomputer Summit. China stond daarvoor, tussen 2013 en juni 2018, op de eerste plaats.

[Fotocredits © Shuo - Adobe Stock]