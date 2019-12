​Indiase startup Byju’s maakt voor het eerst winst met hun educatieve apps

Een van de grootste startups in India maakt winst. Byju's noteerde in het boekjaar dat eindigde in maart van dit jaar een nettowinst van $ 2,8 miljoen op een omzet van $ 188,8 miljoen. Het jaar daarvoor bedroeg de omzet nog maar $ 73,2 miljoen.

Bangalore

De acht jaar oude startup in Bangalore, gewaardeerd op $ 5,75 miljard na de laatste financieringsronde, zei dat het op schema ligt om de inkomsten te verdubbelen naar $ 422 miljoen medio maart 2020.

De startup helpt kinderen op een speelse manier complexe materie te begrijpen. De app heeft inmiddels 2,8 miljoen betalende abonnees verzameld, tegen 2,4 miljoen in juli. In totaal heeft het 40 miljoen geregistreerde gebruikers.

De vorige keer dat Byju’s cijfers openbaarde werd er een verlies van $ 4 miljoen gerapporteerd op een omzet van $ 69 miljoen.

Byju’s

Het is Byju’s gelukt om betalende abonnees te vergaren onder Indiase studenten, hoewel de tactiek om deze studenten te acquireren op weerstand stuitte in India.

De startup wil nu uitbreiden naar de VS, Groot-Brittannië, Australië en Nieuw-Zeeland. Eerder dit jaar werd Osmo ingelijfd, een in de VS gevestigde leerapp populair bij kinderen tussen de vijf en twaalf jaar. Met de deal was $ 120 miljoen gemoeid. Osmo lanceerde dit jaar een nieuw product onthuld om jongere kinderen te helpen.

Byju's, dat tot nu toe $ 925 miljoen heeft opgehaald, maakt nu deel uit van een selecte club winstgevende startups in India. Onder de investeerders bevinden zich Prosus Ventures, General Atlantic, IFC, Lightspeed Ventures, Times Internet en Owl Ventures. Ook Mark Zuckerberg en zijn vrouw investeren in Byju’s.