India legaliseert de handel in cryptocurrencies

Het Hooggerechtshof van India heeft woensdag het twee jaar oude verbod op de handel in cryptocurrency tenietgedaan, volgens velen een "historisch" vonnis.

De Reserve Bank of India besloot in april 2018 de handel in cryptocurrency stil te leggen door banken en andere financiële instellingen te verbieden om "diensten aan te bieden met betrekking tot virtuele valuta".

Financiële systeem



Destijds zei de RBI dat de maatregel nodig was om het financiële systeem van het land te beschermen. Het had ook betoogd dat Bitcoin en andere cryptocurrencies niet als valuta's kunnen worden beschouwd omdat ze niet van metaal zijn of in een fysieke hoedanigheid bestaan, noch door de overheid zijn geofficieerd.

De beslissing van de centrale bank resulteerde destijds in paniek bij verschillende lokale startups en bedrijven die de handel in cryptocurrencies faciliteren. Ze sloten praktisch allen hun deuren. Het verbod weerhield de Indiase centrale bank er echter niet van om de mogelijkheden van een Indiase staats-cryptocurrency te onderzoeken.

De rechtbank, geleid door Justice Rohinton F Nariman concludeerde dat de toenmalige beslissing van de centrale bank niet meer kan worden gehanteerd.

Cryptocurrency-handel



Een groep indieners, waaronder handelsorganisatie Internet en Mobile Association of India, heeft de beslissing van de centrale bank gedeeltelijk aangevochten, met als argument dat India zou moeten kijken naar andere landen die niet alleen cryptocurrency-handel toestaan, maar zelfs hun eigen virtuele valuta lanceren.

Nitin Sharma, een tech-investeerder, zei dat de uitspraak van het hoogste gerechtshof 'historisch' was, omdat het eindelijk duidelijkheid verschaft.

“Historische dag voor crypto in India. We kunnen nu innoveren. Het hele land kan deelnemen aan de Blockchain-revolutie ”, zei Nischal Shetty, oprichter en CEO van Bitcoin-uitwisselingsplatform WazirX.

[Afbeeldingen © Wit - Adobe Stock]