Huawei mag 5G leveren aan het Verenigd Koninkrijk, maar wel onder strikte voorwaarden

De Britse regering staat de Chinese technologiegigant Huawei toe om een beperkte rol te spelen bij de levering van 5G aan het land.

De Britse regering zegt een reeks maatregelen te hebben getroffen om eventuele spionage te beperken. Daarbij wordt Huawei aangemerkt als een “high risk” leverancier. Huawei zal worden uitgesloten van privacygevoelige onderdelen van de 5G netwerken, maar mag verder wel apparatuur leveren.

Amerika

De beslissing om Huawei toe te laten is een klap in het gezicht van het Amerikaanse diplomatieke apparaat. Zij hebben lange tijd geprobeerd het VK over te halen niet in zee te gaan met Huawei.

Leveranciers die als “high risk” worden aangemerkt worden ook aan banden gelegd als het gaat om minder cruciale onderdelen van het netwerk, zoals de periferie. Maximaal 35% mag worden geleverd of beheerd worden door één partij. Later wordt dit percentage mogelijk teruggeschroefd als er zich nieuwe leveranciers melden.

De beslissing om Huawei toch toe te laten is ingegeven door het feit dat Huawei toonaangevend is op het gebied van 5G. Er is geen alternatief, zelfs de Europese bedrijven Ericsson en Nokia lopen achter qua technologie.

5G

De Britse regering negeert kritische stemmen die beweren dat het niet mogelijk is om de kern van 5G volledig te isoleren. De voormalige Australische premier, Malcolm Turnbull, liet optekenen zei dat er geen "bevredigende risicobeperking" is voor 5G gezien de uitgebreide rol die software speelt in dergelijke netwerken.

Er wordt in het VK gedacht dat een volledig verbod op Huawei vertragingen zou opleveren bij het uitrollen van 5G, waardoor de internationale concurrentiepositie wordt verzwakt.

[Fotocredits © NicoElNino - Adobe Stock]