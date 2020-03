Huawei collaboreert met Sberbank om clouddiensten voor bedrijven te ontwikkelen

Sberbank en de Chinese technologiegigant Huawei zijn een strategisch partnerschap overeengekomen om clouddiensten te gaan ontwikkelen voor Russische bedrijven. Sberbank hoopt hiermee hoofdrolspeler te worden in de ontwikkeling van Ruslands digitale economie.

Nieuwe clouddiensten



Sberbank meldt dat de beoogde klanten variëren van grote bedrijven tot het MKB en startups. De 37 nieuwe clouddiensten zijn uniek voor de Russische markt omdat alle diensten volledig zijn geïntegreerd in één systeem.

SberCloud.Advanced voldoet volgens Sberbank aan de hoogste normen, functioneert onder de Russische wetgeving en is gesitueerd in SberCloud-infrastructuur. Het cloudplatform zal bijdragen aan de introductie van nieuwe IaaS (infrastructure as a service) en PaaS (platform as a service) clouddiensten op de Russische markt.

Sberbank



Staatsbedrijf Sberbank, die investeringen heeft in Russische internetreuzen Yandex en Mail. Ru, heeft zichzelf gestaag getransformeerd van traditionele grootbank naar online dienstverlener.

De samenwerking met Huawei, 's werelds grootste producent van telecommunicatieapparatuur, is onderdeel van Sberbank topman Herman Gref’s digitale ambities zoals vorig jaar uiteengezet in een interview met Reuters.

Huawei

Huawei heeft Amerikaanse beschuldigingen dat hun apparatuur zou worden gebruikt voor spionage weerlegd. China wil als een speer 5G uitrollen, om zo een technologische voorsprong op te bouwen op de rest van de wereld.

Ondanks sancties blijft Huawei blijft echter actief in Rusland. Volgens algemeen directeur Wang Wei zal de deal met Sberbank de digitale vooruitzichten in Rusland aanzienlijk verbeteren. “We waarderen de samenwerking met Sberbank, een van de meest toonaangevende bedrijven in Rusland. Huawei biedt SberCloud niet alleen de meest geavanceerd en uitgebreide cloudtechnologie, maar deelt ook kostbare internationale expertise. We zijn ervan overtuigd dat Russische bedrijven deze cloudoplossing zullen waarderen.”

[Afbeelding: © Melpomene - Fotolia.com]