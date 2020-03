Facebook aast op een belang in de Indiase telco Reliance Jio

Reliance Jio, een dochteronderneming van India’s grootste bedrijf Reliance Industries, heeft mogelijk de aandacht getrokken van een Amerikaanse techgigant: Facebook.

Miljarden dollars

Het bedrijf uit Menlo Park, Californië, is uit op een belang van 10% in de Indiase telecomoperator, meldde de Financial Times op dinsdag. De omvang van de deal, zegt de krant, is in de orde van miljarden dollars.

Analisten bij Bernstein waarderen Jio op meer dan $ 60 miljard. Mukesh Ambani, de rijkste man van India en de man die Reliance Industries runt, heeft in de loop der jaren meer dan $ 25 miljard in Reliance Jio geïnvesteerd.

4G-data



De telco veroorzaakte een prijzenoorlog door 4G-data voor een bodemprijs te verkopen. Vodafone en Airtel verlaagden hun tarieven ook, maar op dat moment had Jio al meer dan 370 miljoen abonnees vergaard. Die abonnees zijn vanzelfsprekend interessant voor Facebook.

Reliance Jio is ook eigenaar van een reeks services, waaronder muziekstreamingservice JioSaavn, on-demand streamingdienst JioTV en betalingsservice JioPay.

Reliance is inmiddels ook actief in e-commerce. Dat gebeurt middels een joint venture tussen Reliance Jio en India’s grootste retailketen Reliance Retail.

Lokale startups

In de afgelopen kwartalen is Facebook, dat de hete adem van TikTok in de nek begin te voelen, geïnteresseerd geraakt in lokale startups. Vorig jaar investeerde Zuckerberg in social commerceplatform Meesho. Vorige maand schreef men een cheque uit voor edtech-startup Unacademy.

Ajit Mohan, VP en algemeen directeur van Facebook India, vertelde vorig jaar in een interview dat het bedrijf open stond voor samenwerking met Indiase startups. "We staan open voor investeringsdeals, vooral in markten waar we nog niet actief zijn”, zei hij.