​Chinezen spenderen twee dagen per week aan hun smartphone

De groei van het aantal mensen met een smartphone vertraagt, maar men besteedt wel steeds meer tijd aan apps, bijvoorbeeld om video’s te streamen of pizza te bestellen. Sterker nog, in China brengt men meer tijd dan ooit door met de smartphone, volgens een rapport dat donderdag door onderzoeksbureau QuestMobile is gepubliceerd.



6,2 uur per dag



Van begin 2019 tot eind november bracht een gemiddelde Chinese gebruiker 6,2 uur per dag - of 1,8 volledige dagen per week - online door op mobiele apparaten. Dat is 11,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Het gemiddelde aantal apps dat ze per maand gebruikten steeg ook, van 21,3 in 2018 naar 23,6 in 2019.

Ter vergelijking: In een afzonderlijk rapport van onderzoeksbureau eMarketer in mei vorig jaar werd geschat dat de gemiddelde volwassene in de VS in 2019 drie uur en 43 minuten per dag op mobiele apparaten doorbrengt.

Die groei van het aantal gebruikers van mobiel internet lijkt daarentegen een verzadigingspunt te hebben bereikt. In 2019 werd er een minuscule toename geregistreerd van 0,7 procent op jaarbasis.

Fysieke winkels

Volgens het rapport spelen fysieke winkels zoals Chinese koffieketens een belangrijke rol in de groei van mobiel internetgebruik. Bij LuckinCoffee en Starbucks kunnen consumenten afhaalbestellingen plaatsen via "mini-programma's" op de super-app WeChat. De verschillende ketens hebben in 2019 allemaal hun mobiele gebruikersaantallen zien groeien met tenminste 200 procent.

Live streaming



Een andere factor in de groei van mobiel internet is live streaming, aldus QuestMobile. Met 's werelds grootste internetbevolking had China volgens CNNIC-gegevens 433 miljoen afnemers van livestreamingdiensten sinds afgelopen juni.

Analisten van Sensor Tower merken op dat uitgaven op de App Store en Google Play ook in de lift zitten. Op Kerstdag werd er in China maar liefst $ 277 miljoen uitgegeven aan apps. Dat was 11.3 procent meer dan een jaar eerder.

Photo by Jens Johnsson on Unsplash