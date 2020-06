China's gay dating-app Blued werkt aan Nasdaq IPO

Deze week heeft BlueCity, China’s meest populaire gay dating- en lifestyleplatform de eerste stappen gezet naar een vermelding op de Amerikaanse Nasdaq.

IPO

Het bedrijf zegt dat het van plan is om $ 50 miljoen met de IPO op te halen. De opbrengst van de beursgang gaat naar investeringen in nieuwe technologieën en groei in binnenlandse en internationale markten. Momenteel bevindt ongeveer de helft van de gebruikers van Blued zich buiten de Chinese landsgrenzen.

De Chinees Baoli Ma, een voormalig politieagent, richtte in 2000 het op de LGBTQ-gemeenschap gerichte online forum Danlan.org op. In 2011 stopte hij met zijn baan om Blued te lanceren, de gay dating-app die valt onder moedermaatschappij BlueCity.

Blued werd gezien als een copycat van Grindr, de welbekende Californische startup. Blued heeft sindsdien functionaliteit toegevoegd om zich te onderscheiden. De app wordt voornamelijk gebruikt door homoseksuele mannen, hoewel de bredere LGBTQ-gemeenschap er ook gebruik van maakt.

India, Korea, Thailand en Vietnam



Vanaf maart telde Blued 6 miljoen maandelijkse actieve gebruikers en 49 miljoen geregistreerde gebruikers. De app heeft een trouwe aanhang in India, Korea, Thailand en Vietnam.

Het grootste deel van de inkomsten van Blued komt uit de verkoop van virtuele items tijdens live-uitzendingen. Ook worden er inkomsten gegenereerd uit advertenties en premium-lidmaatschappen.

Het bedrijf verkent de laatste jaren een nieuwe service: het aanbieden van gezondheidsdiensten specifiek voor de LGBTQ-gemeenschap. Denk daarbij aan HIV-testen en assistentie bij het vinden van een draagmoeder.

Azië

BlueCity is in China en andere Aziatische landen een controversiële startup. Begin 2018 vroeg de Indonesische regering de Google Play Store om Blued te blokkeren.

Er waren ook incidenten. In 2019 moest Blued de registratie van nieuwe gebruikers tijdelijk stopzetten wegens het accepteren van minderjarige gebruikers. Die vielen soms ten prooi aan seksuele uitbuiting.

Ondanks dat China homoseksualiteit in 1997 niet langer als crimineel gedrag beschouwt en de geaardheid in 2001 van de lijst met psychische aandoeningen verwijderde, blijft homoseksualiteit in China omstreden.

[Fotocredits © oatawa - Adobe Stock]