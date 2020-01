​Apple verkocht in december 18% meer iPhones in China

Uitstekende verkoopcijfers voor Apple iPhone in China: 18% meer sales in december. Na jaren van stagnerende groei in China, heeft Apple in de aanloop naar het Chinese Nieuwjaar opnieuw de wind in de zeilen. De verkoop van de iPhone in China steeg in december met meer dan 18% op jaarbasis, zo bleek donderdag uit overheidsgegevens.

Chinees Nieuwjaar



Het Chinees Nieuwjaar is een belangrijke feestdag in China en een periode waarin men elkaar geschenken geeft. Het lijkt erop dat Apple deze periode met vertrouwen tegemoet mag zien.

Apple verkocht in december ongeveer 3,2 miljoen handsets in China, bleek uit gegevens van Reuters en de China Academy of Information and Communications Technology. Een jaar eerder waren dat er slechts 2,7 miljoen. Vooral de iPhone 11 doet het goed in China.

Na een piekperiode in 2015 stagneerde de iPhone-verkoop in China. Ook in China stelt de consument een upgrade steeds langer uit. Daarnaast kreeg Apple te maken met toenemende concurrentie van Chinese rivalen.

Huawei

Huawei blijft een bedreiging vormen voor Apple. In China breekt men verkooprecords, maar in het buitenland heeft men te maken met politieke weerstand en slechte PR.

Volgens onderzoeksbureau IDC had Huawei In het derde kwartaal van 2019 42% van de Chinese markt voor smartphones in handen.

In 2019 begon Apple met het aanbieden van kortingen om de verkoop in China te stimuleren. Apple werkt inmiddels samen met de Chinese betalingsgigant Ant Financial Services Group en verschillende lokale banken om renteloze financiering aan te bieden.

Volgens Apple’s CEO Tim Cook hebben dergelijke initiatieven hun vruchten afgeworpen.

Eind januari volgen de cijfers voor het laatste kwartaal van 2019.