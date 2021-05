​Spullen verkopen via livestreams een nieuwe trend?

Whatnot is nog in de startupfase, maar heeft al 50 miljoen dollar binnen weten te harken om zijn dienst verder te versterken. Whatnot is niet voor dat oude vestje van de C&A, maar echt voor de zeldzame artikelen waar menig verzamelaar naar op zoek is. Pokémonkaarten en speldjes bijvoorbeeld. Het is weer een nieuwe manier om te verkopen en kijkend naar de populariteit van bijvoorbeeld streamingdienst Twitch kun je stellen dat er brood zit in Whatnot. Het feit dat het nu 50 miljoen dollar heeft opgehaald aan investeringen en een paar maanden geleden nog 24 miljoen, geeft vertrouwen.

Je hebt natuurlijk het gouden oude Marktplaats, dat al sinds jaar en dag in de basis hetzelfde is. Heb je echter iets heel unieks, dan kun je beter naar Catawiki uitwijken. Maar, wat als je dat stilstaande beeld van zo’n zeldzaam object te saai vindt in een wereld die constant naar streams en YouTube kijkt? Dan wijk je uit naar Whatnot, een startup waarmee je je typische verzamelaarsstukken verkoopt via livestream.

Natuurlijk is een game spelen en dat streamen wel wat anders dan iets verkopen. Het doet denken aan Tell Sell-achtige praktijken, alleen is het nu geen overtrainde host die alles vooral wil aanraken en ‘so amazed’ is, maar zomaar een persoon met een smartphone die graag van zijn Charizard-kaart af wil omdat ze haar huur wil kunnen betalen of simpelweg met de verzameling is gestopt. Er is sinds januari binnen Whatnot ook een gedeelte voor sportkaartjes, die in de Verenigde Staten enorm populair zijn: er wordt daar nu al miljoenen dollar per maand opgehaald aan verkopen, schrijft TechCrunch.

Op uitnodiging je spullen kwijt

Fraude op het platform wordt tegengegaan door te zorgen dat alleen mensen die worden uitgenodigd iets kunnen verkopen via livestream. Je kunt worden gevlagd als je dingen verkoopt die niet echt zijn, maar omdat de sociale controle mede door dat uitnodigingsprincipe vrij hoog, lijkt fraude verder alsnog mee te vallen, aldus Whatsnot. Het is in ieder geval een interessante manier om dingen te koop aan te bieden. Zeker een snellere manier, omdat je direct met je potentiële koper ‘praat’. Het enige wat je verder nog nodig hebt is een vlotte babbel.

