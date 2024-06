Groupon-bedenker wil dat doktoren datagedreven keuzes maken met AI

Zoals we laatst al zagen bij Elon Musk die voor zijn AI-startup even 6 miljard dollar in het laatje bracht aan investeringen, zo trekt veel geld ook veel geld aan in het geval van Lefkofsky. Het bedrijf heeft al 1,42 miljard dollar aangetrokken in investeringsrondes en is nu 8,1 miljard dollar waard. Het is dus zeker niet gewoon een startup. Echter is het ook nog steeds niet dichtbij winstgevendheid. Er wordt veel geld gestoken in Tempus, dat zich inmiddels een AI-bedrijf noemt.

Hallucinerende AI

En dat is dan wel weer spannend. We schreven net nog over Google dat zelfs met zijn AI Overview last heeft van een soort hallucinaties, en je moet er toch niet aan denken dat een dokter straks ook denkt dat hij je wond wel even kan dichtpritten. Tegelijkertijd is AI natuurlijk veel meer dan dat: het is ook een tool die in één keer door gigantische aantallen data kan gaan op een manier die de mens nooit zou kunnen. Wat dat betreft kan AI ook in de medische wereld een enorm goed hulpmiddel zijn. Immers zal ook hier, net als bij eigenlijk alle AI-toepassingen benodigd is, nog een menselijke specialist kijken en het eindoordeel vellen.