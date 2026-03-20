Oeps: een Franse marineofficier heeft via de Strava-app de locatie van de Charles de Gaulle, een Frans vliegdekschip, prijsgegeven. Iedereen kon de precieze locatie van het schip live volgen.

Daar kwam het Franse dagblad Le Monde achter. De officier, die ‘Arthur’ wordt genoemd, jogde op 13 maart ongeveer 36 minuten lang op de Charles de Gaulle, dat op dat moment ten noordwesten van Cyprus lag, ongeveer 100 kilometer verwijderd van de Turkse kust.

Nu is aan je conditie werken natuurlijk een belangrijke bezigheid, maar het was misschien niet zo handig van de zeeman om Strava aan te zetten en zijn profiel publiekelijk te houden. Daardoor was de precieze locatie van de Charles de Gaulle langer dan een halfuur zichtbaar voor iedereen.

Gevoelige informatie

De Franse president Emmanuel Macron kondigde de inzet van de marine op 3 maart aan. Dat was enkele dagen na het begin van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Israël met Iran. Het Franse vliegdekschip lag toen nog in de Oostzee vanwege NATO-oefeningen en had daar tot mei moeten blijven liggen. Logischerwijs was de verplaatsing van het schip een gevoelig onderwerp. Het is dan ook niet zo handig dat de precieze locatie van het schip lekte.

Strava wordt door zo’n 120 miljoen mensen wereldwijd gebruikt. Met de app kunnen joggers en fietsers hun work-outs online bijhouden en delen. Daar wordt dan ook gretig gebruik van gemaakt, maar logischerwijs zijn er mensen met gevoelige beroepen waarbij hun locatie gevoelige informatie betreft.

Eerdere problemen

Het is niet voor het eerst dat Strava voor kopzorgen in geopolitieke situaties zorgt. Via de Strava-app zijn al vaker details naar buiten gekomen over de locaties van militair personeel nabij basissen in Irak, Syrië en Afghanistan.

In 2023 maakte de voormalige Amerikaanse president Biden een reis naar San Francisco om te praten met de Chinese president Xi Jinping. Een agent die voor Biden werkte legde toen ook zijn hardloopsessie vast, waardoor de media kon achterhalen in welk hotel Biden overnachtte.

Het mag voor zich spreken dat het digitaal vastleggen van een locatie via Strava in veel landen ten strengste verboden is voor mensen werkzaam in dergelijke posities. De État-Major des Armées – oftewel de instantie binnen de Franse overheid die alle Franse militaire takken overziet – heeft dan ook laten weten dat de officier digitale beveiligingsregels heeft overtreden en dat er “gepaste maatregelen” worden genomen.

We gebruiken massaal apps die onze locatie bijhouden en in veel gevallen ook delen. Hoewel dit voor de gemiddelde persoon niet heel gevaarlijk hoeft te zijn, is dit maar weer eens een herinnering aan het feit dat we op moeten passen met de manier waarop we via social media naar buiten communiceren.